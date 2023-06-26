Смачніша за магазинну: домашня нутела до млинців чи на тости

Нутела – горіхово-шоколадна паста, яка підкорила світ. Один із найулюбленіших сніданків мільйонів – хрумкий тост з нутелою, до якої ще можна додати шматочки банана.

Не завжди є змога придбати смаколик, адже він не дешевий, а от приготувати його вдома – чудове рішення. Вам потрібно всього кілька інгредієнтів і трішки магії.

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Горіхово-шоколадна паста з фундука – справжня насолода як для дорослих, так і дітей. Нутелу можна додавати до тостів, млинців, панкейків, перемастіть нею вафельний торт і ви будете приємно здивовані.

Рецепт домашньої нутели

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 350 – 400 грамів

– 300 грамів смаженого фундуку;– 30 грамів какао;– 20 – 30 грамів цукрової пудри;– дрібка солі; ⠀– 10 мілілітрів олії; ⠀– 200 – 300 мілілітрів молока.

Приготування:

Очищені горіхи подрібнюємо у блендері до однорідної гладкої консистенції.

Додаємо какао, цукрову пудру, сіль, олію, трішки молока і збиваємо. У вас вийде густа однорідна маса.

Поступово додаємо молоко і знову збиваємо до бажаної консистенції.

Кладемо у баночку і зберігаємо в холодильнику (там вона стане густішою).

Смачного!⠀

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