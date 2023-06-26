Смачніша за магазинну: домашня нутела до млинців чи на тости
26 червня 2023, 12:55Читать новость на русском
Джерело:Valeriia Veligura
Нутела – горіхово-шоколадна паста, яка підкорила світ. Один із найулюбленіших сніданків мільйонів – хрумкий тост з нутелою, до якої ще можна додати шматочки банана.
Не завжди є змога придбати смаколик, адже він не дешевий, а от приготувати його вдома – чудове рішення. Вам потрібно всього кілька інгредієнтів і трішки магії.
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Горіхово-шоколадна паста з фундука – справжня насолода як для дорослих, так і дітей. Нутелу можна додавати до тостів, млинців, панкейків, перемастіть нею вафельний торт і ви будете приємно здивовані.
Рецепт домашньої нутели
- Час: 30 хвилин
- Порції: 350 – 400 грамів
– 300 грамів смаженого фундуку;
– 30 грамів какао;
– 20 – 30 грамів цукрової пудри;
– дрібка солі; ⠀
– 10 мілілітрів олії; ⠀
– 200 – 300 мілілітрів молока.
Приготування:
- Очищені горіхи подрібнюємо у блендері до однорідної гладкої консистенції.
- Додаємо какао, цукрову пудру, сіль, олію, трішки молока і збиваємо. У вас вийде густа однорідна маса.
- Поступово додаємо молоко і знову збиваємо до бажаної консистенції.
- Кладемо у баночку і зберігаємо в холодильнику (там вона стане густішою).
Смачного!⠀Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати французьку галету з полуниці за нашим рецептом.