Такий сніданок не пропустиш – гарбузова каша з рисом та молоком
29 вересня 2023, 08:33Читать новость на русском
Джерело:Шуба Лайф
Серед безлічі варіантів осінніх сніданків, цей один із найпопулярніших. Гарбузова каша не тільки ситна та корисна, а й надзвичайно просто у приготуванні.
Гарбузова каша – ніжне поєднання рису та м'якого гарбуза, завареного на молоці. Такий сніданок можна додатково полити медом, посипати горішками чи подати зі шматочками бекону та яйцем.
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Ми пропонуємо зупинитися на солодкому варіанті каші, адже так вдвічі смачніше. Особливо діткам.
Рецепт гарбузової каші з рисом на молоці
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
– 500 грамів гарбуза;
– 2 столові ложки рису;
– 300 грамів молока;
– 3 столові ложки води;
– 1 столова ложка масла;
– сіль;
– 2 столові ложки цукру.
Приготування:
- Чистимо гарбуз від насіння та шкірки, щоб залишився тільки м'якуш. Нарізаємо його невеликими кубиками, перекладаємо у каструлю та вливаємо трішки води.
- Відправляємо все на сильний вогонь і варимо під кришкою 10 хвилин. Перетворюємо гарбуз на пюре.
- Заливаємо гарбуз молоком, висипаємо рис, цукор, сіль та варимо приблизно ще 20 хвилин, або поки не буде готовий рис.
- Коли каша буде готова, додаємо вершкове масло й залишаємо настоюватися.
- За бажанням поливаємо все медом, посипаємо улюбленими горішками.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати корисну шаурму з куркою.