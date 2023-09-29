Такий сніданок не пропустиш – гарбузова каша з рисом та молоком

Серед безлічі варіантів осінніх сніданків, цей один із найпопулярніших. Гарбузова каша не тільки ситна та корисна, а й надзвичайно просто у приготуванні.

Гарбузова каша – ніжне поєднання рису та м'якого гарбуза, завареного на молоці. Такий сніданок можна додатково полити медом, посипати горішками чи подати зі шматочками бекону та яйцем.

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Ми пропонуємо зупинитися на солодкому варіанті каші, адже так вдвічі смачніше. Особливо діткам.

Рецепт гарбузової каші з рисом на молоці

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

– 500 грамів гарбуза;– 2 столові ложки рису;– 300 грамів молока;– 3 столові ложки води;– 1 столова ложка масла;– сіль;– 2 столові ложки цукру.

Приготування:

Чистимо гарбуз від насіння та шкірки, щоб залишився тільки м'якуш. Нарізаємо його невеликими кубиками, перекладаємо у каструлю та вливаємо трішки води.

Відправляємо все на сильний вогонь і варимо під кришкою 10 хвилин. Перетворюємо гарбуз на пюре.

Заливаємо гарбуз молоком, висипаємо рис, цукор, сіль та варимо приблизно ще 20 хвилин, або поки не буде готовий рис.

Коли каша буде готова, додаємо вершкове масло й залишаємо настоюватися.

За бажанням поливаємо все медом, посипаємо улюбленими горішками.

Смачного!

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