Ласощі закарпатської кухні – рецепт гомбовців з вишнями
14 липня 2023, 15:03Читать новость на русском
Джерело:Смачні домашні рецепти
Скільки десертів з української кухні ви знаєте? Першими, мабуть, спали на думку андрути, пампушки чи може Київський торт? У нас є давній рецепт гомбовців з вишнями, який точно сподобається кожному.
Гомбовці – популярний десерт закарпатської кухні, який традиційно готують зі сливами. Ми пропонуємо спробувати їх з вишнями.
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Гомбовці – закарпатський рецепт
- Час: 25 хвилин
- Порції: 2
– 350 грамів кисломолочного сиру;
– 1 ложка цукру;
– 1/3 чайної ложки солі;
– 2 ложки манної крупи;
– 1/2 ложки борошна;
– вишні для начинки (посипте трохи крохмалем і додайте цукру, щоб не витікав сік);
– панірувальні сухарі;
– цукор;
– сметана;
– шматочок масла.
Приготування:
- ️Панірувальні сухарі злегка підсмажуємо на сухій сковороді до золотистості, додаємо цукор. На 4 частини сухарів – 1 частина цукру.
- ️Зʼєднуємо сир, цукор, сіль, розтираємо сир ложкою об стінки миски. Додаємо яйце, борошно, манку та замішуємо сирну масу. Залишаємо на 10 хвилин.
- ️1 гомбовець – 1 велика чайна ложка сирної маси, всередину кладемо вишні.
- ️Відварюємо гомбовці в підсоленій воді 2 хвилини від моменту спливання на поверхню. Виймаємо і додаємо шматочок масла, щоб не злиплись.
- ️Викладаємо гомбовці на сковорідку, паніруємо в сухарях. Подаємо зі сметанкою чи йогуртом.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати літній торт без випічки за 15 хвилин.