Ласощі закарпатської кухні – рецепт гомбовців з вишнями

14 липня 2023, 15:03
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Джерело:

Смачні домашні рецепти

Скільки десертів з української кухні ви знаєте? Першими, мабуть, спали на думку андрути, пампушки чи може Київський торт? У нас є давній рецепт гомбовців з вишнями, який точно сподобається кожному.

Гомбовці – популярний десерт закарпатської кухні, який традиційно готують зі сливами. Ми пропонуємо спробувати їх з вишнями.

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Гомбовці – закарпатський рецепт

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 350 грамів кисломолочного сиру;
 – 1 ложка цукру;
 – 1/3 чайної ложки солі;
 – 2 ложки манної крупи;
 – 1/2 ложки борошна;
 – вишні для начинки (посипте трохи крохмалем і додайте цукру, щоб не витікав сік);
 – панірувальні сухарі;
 – цукор;
 – сметана;
 – шматочок масла.

Приготування:

  • ️Панірувальні сухарі злегка підсмажуємо на сухій сковороді до золотистості, додаємо цукор. На 4 частини сухарів – 1 частина цукру.
  • ️Зʼєднуємо сир, цукор, сіль, розтираємо сир ложкою об стінки миски. Додаємо яйце, борошно, манку та замішуємо сирну масу. Залишаємо на 10 хвилин.
  • ️1 гомбовець – 1 велика чайна ложка сирної маси, всередину кладемо вишні.
  • ️Відварюємо гомбовці в підсоленій воді 2 хвилини від моменту спливання на поверхню. Виймаємо і додаємо шматочок масла, щоб не злиплись.
  • ️Викладаємо гомбовці на сковорідку, паніруємо в сухарях. Подаємо зі сметанкою чи йогуртом.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак