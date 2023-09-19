Більше не розпадатимуться – як приготувати ідеальні сирники

19 вересня 2023, 18:00
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Одна з українських страв, якій не має аналогів в інших світових кухнях – це сирники. Смажений сир для європейців чи американців викликає неабиякий подив, але достатньо просто скуштувати і все стає на свої місця – ця страва нереально смачна.

Щоб приготувати вдалі сирники потрібно дотримуватися кількох правил: обрати правильний домашній сир, не додавати цілі яйця та додати трішки любові і магії.

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24 канал підготував перевірений рецепт сирників з родзинками, за яким ми й самі готуємо їх до сніданку чи на обід. 

Рецепт сирників з родзинками

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 350 грамів кисломолочного сиру 5%;
 – 2 яєчних жовтки;
 – 2 – 3 столові ложки борошна;
 – ванільний цукор;
 – 2 столові ложки цукру;
 – цедра половини лимона;
 – 100 грамів родзинок;
 – сіль;
 – олія для смаження;
 – манка для панірування.

Приготування:

  • Замочуємо родзинки у теплій воді, аби вони не вбирали вологу з сирників під час приготування. Проціджуємо через 15 хвилин та просушуємо на паперових рушниках.
  • У мисці змішуємо домашній сир, цукор, жовтки, ванільний цукор, цедру лимона, борошно та сіль. Ретельно перемішуємо до однорідної маси.


Домашні сирники / Фото lenas kitchen blog

  • Додаємо родзинки та знову вимішуємо тісто. Аби сирники вдалися, обирайте сухий сир, зернистий. Надто жирний та вологий потрібно віджати через марлю.
  • Формуйте сирники та обвалюємо у манці. Смажимо на розігрітій сковорідці з олією з обох сторін до готовності.
  • Подаємо сирники з домашньою сметаною чи улюбленим варенням.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак