Більше не розпадатимуться – як приготувати ідеальні сирники
19 вересня 2023, 18:00Читать новость на русском
Одна з українських страв, якій не має аналогів в інших світових кухнях – це сирники. Смажений сир для європейців чи американців викликає неабиякий подив, але достатньо просто скуштувати і все стає на свої місця – ця страва нереально смачна.
Щоб приготувати вдалі сирники потрібно дотримуватися кількох правил: обрати правильний домашній сир, не додавати цілі яйця та додати трішки любові і магії.
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24 канал підготував перевірений рецепт сирників з родзинками, за яким ми й самі готуємо їх до сніданку чи на обід.
Рецепт сирників з родзинками
- Час: 45 хвилин
- Порції: 2
– 350 грамів кисломолочного сиру 5%;
– 2 яєчних жовтки;
– 2 – 3 столові ложки борошна;
– ванільний цукор;
– 2 столові ложки цукру;
– цедра половини лимона;
– 100 грамів родзинок;
– сіль;
– олія для смаження;
– манка для панірування.
Приготування:
- Замочуємо родзинки у теплій воді, аби вони не вбирали вологу з сирників під час приготування. Проціджуємо через 15 хвилин та просушуємо на паперових рушниках.
- У мисці змішуємо домашній сир, цукор, жовтки, ванільний цукор, цедру лимона, борошно та сіль. Ретельно перемішуємо до однорідної маси.
Домашні сирники / Фото lenas kitchen blog
- Додаємо родзинки та знову вимішуємо тісто. Аби сирники вдалися, обирайте сухий сир, зернистий. Надто жирний та вологий потрібно віджати через марлю.
- Формуйте сирники та обвалюємо у манці. Смажимо на розігрітій сковорідці з олією з обох сторін до готовності.
- Подаємо сирники з домашньою сметаною чи улюбленим варенням.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати сирну запіканку з грушами.