Як приготувати ізраїльську яєчню – фірмовий рецепт шакшуки
21 вересня 2023, 08:01Читать новость на русском
Серед безлічі варіантів сніданків, ми пропонуємо вам зупинитися на шакшуці. Це ситна страва з яєць, яка точно стане улюбленою.
Шакшука – популярна страва ізраїльської кухні, яку подають на сніданок. Страва з яєць, спецій та помідорового соусу точно стане одним з улюблених сніданків сім'ї. 24 канал підготував смачний рецепт.
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Подавайте шакшуку зі свіжим хлібом чи лафою. Це дуже ароматна та ситна страва, яка дасть не тільки енергії на день, а поживно наситить.
Рецепт ізраїльської шакшуки
- Час: 20 хвилин
- Порції:2
– 4 яйця;
– 3 – 4 великі помідори, або помідоровий соус (400 грамів);
– 1 ріпчаста цибуля;
– свіжа зелень кінзи;
– дрібка зіри;
– мелена паприка;
– 1 ложка олії;
– сіль.
Приготування:
- Розігріваємо сковорідку з невеликою кількістю олії.
- Нарізаємо цибулю дрібними кубиками. Обсмажуємо на сковорідці зі спеціями до прозорості.
- Додаємо шматочки помідорів, або готовий соус. Перемішуємо та тушкуємо ще кілька хвилин.
- Вибиваємо яйця та солимо. Накриваємо кришкою та готуємо доки білок не візьметься, а жовток залишиться рідким.
- Посипаємо дрібно нарізаною зеленню кінзи (чи петрушки) і подаємо до столу.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати смажені сливи з домашнім сиром на закуску.