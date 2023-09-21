Як приготувати ізраїльську яєчню – фірмовий рецепт шакшуки

Серед безлічі варіантів сніданків, ми пропонуємо вам зупинитися на шакшуці. Це ситна страва з яєць, яка точно стане улюбленою.

Шакшука – популярна страва ізраїльської кухні, яку подають на сніданок. Страва з яєць, спецій та помідорового соусу точно стане одним з улюблених сніданків сім'ї. 24 канал підготував смачний рецепт.

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Подавайте шакшуку зі свіжим хлібом чи лафою. Це дуже ароматна та ситна страва, яка дасть не тільки енергії на день, а поживно наситить.

Рецепт ізраїльської шакшуки

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції:2

– 4 яйця;– 3 – 4 великі помідори, або помідоровий соус (400 грамів);– 1 ріпчаста цибуля;– свіжа зелень кінзи;– дрібка зіри;– мелена паприка;– 1 ложка олії;– сіль.

Приготування:

Розігріваємо сковорідку з невеликою кількістю олії.

Нарізаємо цибулю дрібними кубиками. Обсмажуємо на сковорідці зі спеціями до прозорості.

Додаємо шматочки помідорів, або готовий соус. Перемішуємо та тушкуємо ще кілька хвилин.



Шакшука / Фото Recipes

Вибиваємо яйця та солимо. Накриваємо кришкою та готуємо доки білок не візьметься, а жовток залишиться рідким.

Посипаємо дрібно нарізаною зеленню кінзи (чи петрушки) і подаємо до столу.

Смачного!

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