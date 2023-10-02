Кекс "Зебра" на кефірі, який стане справжнім відкриттям домашньої випічки

Шукали оригінальний та водночас простий рецепт домашньої випічки? Спробуйте кекс "Зебра" на кефірі, який стане справжньою окрасою столу.

Щоб приготувати кекс не потрібно мати особливі навички чи знання. За цим рецептом він вийде з першого разу, а результат приголомшить кожного. Кекс "Зебра" не тільки смачний, а й яскравий, адже чергується коричневими і білими шарами.

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Рецепт кексу "Зебра" на кефірі

Час: 70 хвилин

70 хвилин Порції: 4

– 3 яйця– 150 грамів цукру– 50 грамів олії– 50 грамів вершкового масла– 200 грамів кефіру– 0,5 чайної ложки соди– 200 грамів борошна– 2 столові ложки какао.

Приготування:

Збиваємо курячі яйця з цукром до білого стану. Додаємо розтоплене вершкове масло та олію – перемішуємо.

Вливаємо кефір та гасимо содою. Наприкінці висипаємо просіяне борошно та перемішуємо до стану однорідного тіста.

Розділяємо тісто на дві частини, в одну додаємо какао і викладаємо шарами у форму.

Випікаємо кекс у духовці при 170 градусах 60 хвилин.

Готовий кекс охолоджуємо та подаємо до столу.

Смачного!

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