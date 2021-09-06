Смачний компот із жовтої аличі на зиму: рецепт із кісточками
Джерело:Рецепти
В розпал сезону, приготуйте смачний компот з аличі на зиму, але не забувайте, що його потрібно вжити протягом 6 місяців. Компот з аличі готується з кісточками, тому процес приготування заготовки займе у вас мінімум часу.
Взимку хочеться посмакувати ароматними літніми компотами. Один з наших фаворитів – це компот з аличі. Він швидкий та легкий у приготуванні, не потребує особливих кулінарних навичок.
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Рецепт компоту з аличі
- Час: 30 хвилин
- Порції: 1
Компот з аличі / Фото Рецепти
– 1 кг аличі;
– 150 г цукру;
– 3 л води;
– на кінчику ножа трішки лимонної кислоти.
Приготування:
- Ретельно простерилізуйте банки для закручування компоту з аличі.
Компот з аличі / Фото Рецепти
- Помийте аличу, просушіть її на рушнику.
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- Наповніть банку аличею на 1/3.
Компот з аличі / Фото Рецепти
- Всипте лимонної кислоти та цукру.
Компот з аличі / Фото Рецепти
- Воду закип'ятіть та тонкою цівкою влийте в банку з аличею.
- Закрийте компот кришкою, переверніть верх дном та вкутайте теплим рушником.
Компот з аличі / Фото Рецепти
- Залишіть компот з аличі охолонути при кімнатній температурі.
- Зберігайте компот в темному та прохолодному місці протягом 6 місяців. Смачного!
Також з аличі можна приготувати смачне варення, або пікантний соус до м'яса – ткемалі, який сподобається всій вашій родині.