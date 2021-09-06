Смачний компот із жовтої аличі на зиму: рецепт із кісточками

В розпал сезону, приготуйте смачний компот з аличі на зиму, але не забувайте, що його потрібно вжити протягом 6 місяців. Компот з аличі готується з кісточками, тому процес приготування заготовки займе у вас мінімум часу.

Взимку хочеться посмакувати ароматними літніми компотами. Один з наших фаворитів – це компот з аличі. Він швидкий та легкий у приготуванні, не потребує особливих кулінарних навичок.

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Рецепт компоту з аличі

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 1



Компот з аличі / Фото Рецепти

– 1 кг аличі;– 150 г цукру;– 3 л води;– на кінчику ножа трішки лимонної кислоти.

Приготування:

Ретельно простерилізуйте банки для закручування компоту з аличі.



Компот з аличі / Фото Рецепти

Помийте аличу, просушіть її на рушнику.

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Наповніть банку аличею на 1/3.



Компот з аличі / Фото Рецепти

Всипте лимонної кислоти та цукру.



Компот з аличі / Фото Рецепти

Воду закип'ятіть та тонкою цівкою влийте в банку з аличею.

Закрийте компот кришкою, переверніть верх дном та вкутайте теплим рушником.



Компот з аличі / Фото Рецепти

Залишіть компот з аличі охолонути при кімнатній температурі.

Зберігайте компот в темному та прохолодному місці протягом 6 місяців. Смачного!

Також з аличі можна приготувати смачне варення, або пікантний соус до м'яса – ткемалі, який сподобається всій вашій родині.