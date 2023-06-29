Тонкі млинці без молока – рецепт на воді

Млинці часто подають з солодкими джемами, вареннями, фруктами, або з кисломолочним сиром та родзинками. Проте тут головне не начинка, а саме тісто, яке гарантує відмінність страви.

Млинці одна з улюблених страв українців. Їх готують не тільки на Масляну, вони часті гості на сніданковому столі з варенням, чи на обіді з тушкованими грибами.

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24 канал дібрав рецепт млинців на воді, адже так їх можна приготувати у будь-який час. Хоч з молоком тісто безумовно буде кращим.

Рецепт млинців без молока

Час: 30 – 40 хвилин

30 – 40 хвилин Порції: 20 – 30 штук

– 2 склянки води;– 2 столові ложки олії;– 1 куряче яйце;– 1 столова ложка цукру;– 1 – 2 склянки пшеничного борошна;– дрібка солі.

Приготування:

Розтираємо яйце з цукром та сіллю. Вливаємо склянку теплої води та борошно (додаємо його поступово, контролюючи потрібну густоту тіста). Збиваємо до консистенції густої сметани без грудочок.

Вливаємо решту води та перемішуємо. Залишаємо тісто на 30 хвилин.

На сухій гарячій сковороді з антипригарним покриттям обсмажуємо млинці з обох сторін по 1 – 2 хвилини. Час приготування залежить від розміру сковорідки.

На млинець викладаємо обрану начинку, загортаємо та подаємо до столу теплими. А щоб ця страва смакувала ще краще, доповніть її сметаною.

Смачного!

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