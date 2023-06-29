Тонкі млинці без молока – рецепт на воді
29 червня 2023, 17:44Читать новость на русском
Млинці часто подають з солодкими джемами, вареннями, фруктами, або з кисломолочним сиром та родзинками. Проте тут головне не начинка, а саме тісто, яке гарантує відмінність страви.
Млинці одна з улюблених страв українців. Їх готують не тільки на Масляну, вони часті гості на сніданковому столі з варенням, чи на обіді з тушкованими грибами.
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24 канал дібрав рецепт млинців на воді, адже так їх можна приготувати у будь-який час. Хоч з молоком тісто безумовно буде кращим.
Рецепт млинців без молока
- Час: 30 – 40 хвилин
- Порції: 20 – 30 штук
– 2 склянки води;
– 2 столові ложки олії;
– 1 куряче яйце;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 – 2 склянки пшеничного борошна;
– дрібка солі.
Приготування:
- Розтираємо яйце з цукром та сіллю. Вливаємо склянку теплої води та борошно (додаємо його поступово, контролюючи потрібну густоту тіста). Збиваємо до консистенції густої сметани без грудочок.
- Вливаємо решту води та перемішуємо. Залишаємо тісто на 30 хвилин.
- На сухій гарячій сковороді з антипригарним покриттям обсмажуємо млинці з обох сторін по 1 – 2 хвилини. Час приготування залежить від розміру сковорідки.
- На млинець викладаємо обрану начинку, загортаємо та подаємо до столу теплими. А щоб ця страва смакувала ще краще, доповніть її сметаною.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати запіканку з кабачками за нашим рецептом.