Ця універсальна намазка чудово пасує до лаваша, домашніх грінок, солоних крекерів або французького багета. Вона стане смачним варіантом для ранкових бутербродів, а на святковому столі її зручно подавати в тарталетках як закуску, інформує 24 Канал з посиланням на Shuba.

Рецепт ніжного паштету з оселедця

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 100 грамів філе оселедця;

– 100 грамів плавленого сиру;

– 2 морквини;

– 2 зубчики часнику;

– 2 пір’їни зеленої цибулі;

– 1 пучок кропу;

– 30 грамів волоських горіхів.

Приготування:

За годину-півтори до приготування помийте моркву та відваріть до м’якості. Дайте охолонути, очистьте та поріжте кружальцями. Помийте й обсушіть зелень, після чого подрібніть кріп і зелену цибулю. Очистьте часник і розділіть зубчики навпіл. Наріжте філе оселедця та подрібніть волоські горіхи. Викладіть у чашу блендера моркву, оселедець, плавлений сир, часник та зелень. Збийте до однорідної маси на середній швидкості. Скуштуйте паштет і, за потреби, збийте ще раз, щоб отримати максимально ніжну текстуру.

Як обрати оселедець?

Під час вибору оселедця звертайте увагу на зовнішній вигляд риби. Філе або цілий оселедець мають бути пружними, без пошкоджень і темних плям. Колір шкіри – рівномірний, з природним блиском, без надмірної сухості, нагадує Mojegotowanie.

Якщо купуєте рибу в маринаді чи олії, перевірте, щоб розсіл був прозорим, без каламуті та осаду – це свідчить про свіжість продукту.

