У кожному рулетику є по шпротині, що робить страву особливо ефектною. Це, безперечно, гідна заміна класичним бутербродам, інформує 24 Канал з посиланням на Shuba.
Як приготувати закуску зі шпротами?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 10
Інгредієнти:
– 190 грамів шпротів;
– 3 яйця;
– 1 маленька картоплина;
– 2 огірки;
– 1 цибулина;
– 3 гілочки кропу;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Відваріть яйця круто (приблизно 10 хвилин). Картоплю зваріть до готовності.
- Дрібно поріжте та підсмажте цибулю до золотистості.
- У блендері змішайте варені яйця, смажену цибулю, петрушку, сіль та перець. Додайте варену картоплю та частину м’якоті огірка. Збийте до кремової, але не рідкої консистенції.
- Решту огірків наріжте тонкими довгими смужками.
- На смужку огірка викладіть начинку та покладіть шпротину. Акуратно скрутіть рулетик і, за бажанням, прикрасьте кропом чи петрушкою.
Як правильно зварити яйця
Щоб отримати ідеально зварені яйця, покладіть їх у каструлю та залийте холодною водою. Доведіть до кипіння, додайте столову ложку солі й одразу зніміть каструлю з вогню, інформує портал Pysznosci.
Накрийте кришкою та залиште яйця у гарячій воді на 10 – 12 хвилин. Для салатів та закусок краще дати їм трохи довше настоятися в окропі, щоб жовток став щільним і рівномірно провареним. Це гарантує охайний вигляд нарізки та приємну текстуру у страві.
