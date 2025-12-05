У кожному рулетику є по шпротині, що робить страву особливо ефектною. Це, безперечно, гідна заміна класичним бутербродам, інформує 24 Канал з посиланням на Shuba.

Читайте також Українські роли з оселедцем: готуємо легендарний салат по-новому

Як приготувати закуску зі шпротами?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 10

Інгредієнти:

– 190 грамів шпротів;

– 3 яйця;

– 1 маленька картоплина;

– 2 огірки;

– 1 цибулина;

– 3 гілочки кропу;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Відваріть яйця круто (приблизно 10 хвилин). Картоплю зваріть до готовності. Дрібно поріжте та підсмажте цибулю до золотистості. У блендері змішайте варені яйця, смажену цибулю, петрушку, сіль та перець. Додайте варену картоплю та частину м’якоті огірка. Збийте до кремової, але не рідкої консистенції. Решту огірків наріжте тонкими довгими смужками. На смужку огірка викладіть начинку та покладіть шпротину. Акуратно скрутіть рулетик і, за бажанням, прикрасьте кропом чи петрушкою.

Як правильно зварити яйця

Щоб отримати ідеально зварені яйця, покладіть їх у каструлю та залийте холодною водою. Доведіть до кипіння, додайте столову ложку солі й одразу зніміть каструлю з вогню, інформує портал Pysznosci.

Накрийте кришкою та залиште яйця у гарячій воді на 10 – 12 хвилин. Для салатів та закусок краще дати їм трохи довше настоятися в окропі, щоб жовток став щільним і рівномірно провареним. Це гарантує охайний вигляд нарізки та приємну текстуру у страві.

Чим ще здивувати гостей?