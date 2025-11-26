Якщо маєте буряк – то точно не пропадете, навіть коли в холодильнику лише найпростіші інгредієнти. 24 Канал пропонує спробувати ситний салат з буряка за рецептом порталу "Господинька".

Цікаво Ідеально до м’ясної тарілки: як приготувати ніжну закуску за 100 гривень

Як приготувати смачний салат з буряка "Юлія"?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 варений буряк;

– 1 банка консервованої квасолі;

– 200 грамів квашеної капусти;

– 1 цибуля;

– 10 грамів петрушки;

– коріандр до смаку;

– сіль та перець до смаку;

– 3 столові ложки олії.

Шедевр можна створити з найпростіших інгредієнтів / Фото "Господинька"

Приготування:

Буряк нарізаємо соломкою, цибулю – дрібним кубиком. Змішуємо всі інгредієнти, солимо та перчимо до смаку. Заправляємо олією і ще раз добре перемішуємо. Ось і все – салат готовий!

Як приготувати буряк?

Зазвичай буряк відварюють, але можна скористатися й іншим способом. Помийте буряк, загорніть у кілька шарів фольги та випікайте годину при 180 градусах, радить портал Pysznosci.

Так овоч подарує вам кращий смак, а ще збереже свій насичений червоний колір, що додасть вашим стравам естетики.

Що ще приготувати?