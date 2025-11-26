Якщо маєте буряк – то точно не пропадете, навіть коли в холодильнику лише найпростіші інгредієнти. 24 Канал пропонує спробувати ситний салат з буряка за рецептом порталу "Господинька".
Цікаво Ідеально до м’ясної тарілки: як приготувати ніжну закуску за 100 гривень
Як приготувати смачний салат з буряка "Юлія"?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 варений буряк;
– 1 банка консервованої квасолі;
– 200 грамів квашеної капусти;
– 1 цибуля;
– 10 грамів петрушки;
– коріандр до смаку;
– сіль та перець до смаку;
– 3 столові ложки олії.
Шедевр можна створити з найпростіших інгредієнтів / Фото "Господинька"
Приготування:
- Буряк нарізаємо соломкою, цибулю – дрібним кубиком.
- Змішуємо всі інгредієнти, солимо та перчимо до смаку.
- Заправляємо олією і ще раз добре перемішуємо.
- Ось і все – салат готовий!
Як приготувати буряк?
Зазвичай буряк відварюють, але можна скористатися й іншим способом. Помийте буряк, загорніть у кілька шарів фольги та випікайте годину при 180 градусах, радить портал Pysznosci.
Так овоч подарує вам кращий смак, а ще збереже свій насичений червоний колір, що додасть вашим стравам естетики.
Що ще приготувати?
Спробуйте зробити ліниву лазанью на пательні – це справжня знахідка для заклопотаних господинь.
А ще вам може стати у пригоді рулет з лаваша – чудовий сніданок, коли немає світла.