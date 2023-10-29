Панкейки на Геловін – з ними звичний сніданок перетвориться на веселощі

29 жовтня 2023, 12:30
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Щороку Геловін святкують в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Це свято обожнюють не тільки дорослі, а й діти в цілому світі.

Панкейки на Геловін – відмінний варіант для сніданку чи перекусу. Страва не просто посмажена на сковорідці, а й задекорована під тематику свята – у вигляді гарбузів з кумедними мордочками.

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Такі панкейки стануть справжнім відкриттям, адже вони не тільки яскраві на тарілці, а й надзвичайно смачні, інформує 24 канал.

Рецепт панкейків

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
– 135 грамів борошна;
– 2 столові ложки цукрової пудри;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– дрібка солі;
– 130 мілілітрів молока;
– 1 велике яйце;
– 2 столові ложки розтопленого вершкового масла.

Приготування:

  • Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Пересипте його в миску, додайте сіль та розпушувач.
  • В окремій мисці змішайте тепле молоко, яйце і розтоплене вершкове масло.
  • Додайте молочну суміш до борошняної суміші і за допомогою виделки змішайте всі інгредієнти, поки не отримаєте однорідне густе тісто без грудочок.
  • Розігрійте антипригарну сковороду на середньому вогні і додайте 1 столову ложку вершкового масла. Обережно вилийте трішки тіста та смажте панкейки. Як тільки бульбашки почнуть з’являтися на них, його можна перевертати. Готуйте, поки обидві сторони не стануть золотисто-коричневими.
  • За допомогою шоколадної пасти намалюйте мордочки та подавайте до столу.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак