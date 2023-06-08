15 хвилин і готово: подаємо пухкі панкейки на сніданок

8 червня 2023, 17:01
Читать новость на русском

Джерело:

Анна Банана

Панкейки дуже схожі на наші традиційні оладки, але в американській версії вони пухкіші. Як приготувати оригінальну рецептуру страви – розповідаємо у матеріалі.

Панкейки – традиційна американська страва, яка надзвичайно популярна в Канаді. Її традиційно подають з кленовим сиропом, але можна і з морозивом чи варенням.

Читайте також Сезон відпочинку на природі: як приготувати шашлик із курятини на будь-який смак 

Рецепт пухких панкейків

  • Час: 15 – 30 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
– 135 грамів борошна;
– 2 столові ложки цукрової пудри;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– дрібка солі;
– 130 мілілітрів молока;
– 1 велике яйце;
– 2 столові ложки розтопленого вершкового масла.

Приготування:

  • Ретельно просіюємо борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Пересипаємо його в миску, додаємо сіль та розпушувач.
  • В окремій мисці змішуємо тепле молоко, яйце і розтоплене вершкове масло.
  • Додаємо молочну суміш до борошняної суміші і за допомогою виделки змішуємо всі інгредієнти, поки не отримаємо однорідне густе тісто без грудочок.
Порада: зачерпніть тісто для млинців ложкою для морозива або невеликою мірною чашкою ¼. Це забезпечить їх однаковий розмір. Щоб отримати ідеально круглі млинці, можна скористатися спеціальним кільцем для смаження.
  • Розігріваємо антипригарну сковороду на середньому вогні і додаємо 1 столову ложку вершкового масла. Обережно виливаємо трішки тіста та смажимо панкейки. Як тільки бульбашки почнуть з’являтися на них, їх можна перевертати.
  • Готуємо, поки обидві сторони не стануть золотисто-коричневими.

Смачного!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати молоду картоплю з кропом за нашим рецептом
Автор: Богданна Рибак