З грибів можна приготувати безліч страв: від закусок до супів та гарнірів. Також не потрібно забувати про консервацію та висушування цього продукту. Проте сьогодні 24 канал підготував рецепт грибної підливи з печериць, яку ви точно захочете повторити ще.

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Подавайте її до вареників з картоплі чи пюре, різноманітних каш чи як гарнір до риби чи м'яса.

Рецепт грибної підливи

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів печериць, або інших грибів;

– 1 ріпчаста цибуля;

– 1 столова ложка борошна;

– 2 столові ложки масла;

– 800 – 900 грамів домашньої сметани;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Нарізаємо очищені та помиті гриби довільними шматочками, дрібними кубиками нарізаємо цибулю.

Спочатку обсмажуємо на сковорідці борошно, додаємо масло та перемішуємо. Додаємо гриби та цибулю. Продовжуємо смажити до 3 – 4 хвилин.

Вливаємо сметану та швидко перемішуємо, щоб не було грудочок. Після тушкуємо все до готовності підливи разом зі спеціями.

Вона має вийти густою, однорідною та ароматною.

Смачного!

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