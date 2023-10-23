З грибів можна приготувати безліч страв: від закусок до супів та гарнірів. Також не потрібно забувати про консервацію та висушування цього продукту. Проте сьогодні 24 канал підготував рецепт грибної підливи з печериць, яку ви точно захочете повторити ще.
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Подавайте її до вареників з картоплі чи пюре, різноманітних каш чи як гарнір до риби чи м'яса.
Рецепт грибної підливи
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Нарізаємо очищені та помиті гриби довільними шматочками, дрібними кубиками нарізаємо цибулю.
- Спочатку обсмажуємо на сковорідці борошно, додаємо масло та перемішуємо. Додаємо гриби та цибулю. Продовжуємо смажити до 3 – 4 хвилин.
- Вливаємо сметану та швидко перемішуємо, щоб не було грудочок. Після тушкуємо все до готовності підливи разом зі спеціями.
- Вона має вийти густою, однорідною та ароматною.
Смачного!