Домашні шоколадні пряники в глазурі: рецепт з дитинства
11 вересня 2023, 16:41Читать новость на русском
Джерело:Готуємо з Юлією
Кожен з нас точно пам'ятає смак цих неймовірних шоколадних пряників в глазурі, які нам купували, або й досі купують, батьки. Чому б не приготувати їх вдома та повернутися в безтурботні часи хоча б на хвилину.
Домашні шоколадні пряники – це смаколик з дитинства. Його часто купували батьки, або давали у садочку чи школі. Такі ласощі можна запросто приготувати вдома, адже у нас є перевірений рецепт.
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Вони зовсім не схожі на американську версію пряників, наші пухкі, солодкі та рясно политі цукровою глазур'ю. Зізнавайтеся, ви теж спочатку з'їдали її, а потім сам пряник?
Рецепт шоколадних пряників з глазур'ю
- Час: 2 години
- Порції: 15 – 20 штук
– 200 грамів молока
– 100 грамів борошна
– 200 грамів цукру.
Приготування:
- Змішуємо цукор та борошно і вливаємо гаряче молоко , все ретельно перемішуємо і залишаємо майже до повного вистигання.
– все заварне охолоджене тісто;
– 30 грамів олії;
– 1 жовток;
– 30 грамів какао;
– 270 грамів борошна;
– 1 столова ложка розпушувача;
– 1/3 чайної ложки соди;
– щіпка солі.
Приготування:
- В заварне тісто додаємо олію, жовток, борошно, какао, розпушувач, соду та сіль і замішуємо тісто.
- Формуємо кульки мокрими руками і викладаємо на пергамент для випікання.
- Випікаємо пряники в розігрітій до 180 градусів духовці близько 15 хвилин. Готовим пряникам даємо повністю охолонути.
– яєчний білок;
– 150 грамів цукрової пудри;
– 1 столова ложка лимонного соку.
Приготування:
- Білок розмішуємо з цукром та лимонним соком.
- Покриваємо холодні пряники і залишаємо їх сохнути на ніч для застигання глазурі.
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