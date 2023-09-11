Домашні шоколадні пряники в глазурі: рецепт з дитинства

11 вересня 2023, 16:41
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Джерело:

Готуємо з Юлією

Кожен з нас точно пам'ятає смак цих неймовірних шоколадних пряників в глазурі, які нам купували, або й досі купують, батьки. Чому б не приготувати їх вдома та повернутися в безтурботні часи хоча б на хвилину.

Домашні шоколадні пряники – це смаколик з дитинства. Його часто купували батьки, або давали у садочку чи школі. Такі ласощі можна запросто приготувати вдома, адже у нас є перевірений рецепт.

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Вони зовсім не схожі на американську версію пряників, наші пухкі, солодкі та рясно политі цукровою глазур'ю. Зізнавайтеся, ви теж спочатку з'їдали її, а потім сам пряник?

Рецепт шоколадних пряників з глазур'ю

  • Час: 2 години
  • Порції: 15 – 20 штук
Інгредієнти для заварного тіста:
 – 200 грамів молока
 – 100 грамів борошна
 – 200 грамів цукру.

Приготування:

  • Змішуємо цукор та борошно і вливаємо гаряче молоко , все ретельно перемішуємо і залишаємо майже до повного вистигання.
Інгредієнти для основного тіста :
– все заварне охолоджене тісто;
– 30 грамів олії;
– 1 жовток;
– 30 грамів какао;
– 270 грамів борошна;
– 1 столова ложка розпушувача;
– 1/3 чайної ложки соди;
– щіпка солі.

Приготування:

  • В заварне тісто додаємо олію, жовток, борошно, какао, розпушувач, соду та сіль і замішуємо тісто.
  • Формуємо кульки мокрими руками і викладаємо на пергамент для випікання.
  • Випікаємо пряники в розігрітій до 180 градусів духовці близько 15 хвилин. Готовим пряникам даємо повністю охолонути.
Інгредієнти для лазурі:
 – яєчний білок;
 – 150 грамів цукрової пудри;
 – 1 столова ложка лимонного соку.

Приготування:

  • Білок розмішуємо з цукром та лимонним соком.
  • Покриваємо холодні пряники і залишаємо їх сохнути на ніч для застигання глазурі.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак