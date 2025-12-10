Варто звернути на рибу, про яку часто забувають, хоча вона дешевша за скумбрію й за лосось, пише 24 Канал з посиланням на Przyslij przepis. Саме її варто приготувати на святковий стіл – ароматна, соковита й неймовірно вдала для запікання.

Цікаво Той самий, який пекла мама: рецепт домашнього печінкового торта із курячої печінки

Як приготувати сардини?

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів сардини;

– 2 жмені черствого хліба або панірувальних сухарів;

– 2 зубчики часнику;

– 2 столові ложки петрушки;

– 1 лимон; – оливкова олія до смаку;

– сіль до смаку.

Дуже смачна риба / Фото przyslij przepis

Приготування:

Очистіть сардини. Відріжте голови ножицями, випатрайте їх та видаліть хребет (якщо він легко відділяється від м’яса, залиште його, якщо ні). Ретельно промийте під проточною водою. Розкришіть черствий хліб, додайте подрібнену петрушку, приблизно 4 столові ложки оливкової олії та дрібку солі. Наріжте лимон скибочками або четвертинками, а часник розріжте навпіл. Застеліть велике деко пергаментним папером, злегка змастіть його оливковою олією, потім викладіть зверху сардини та посипте хлібом. Зверху покладіть часточки лимона та часник і злегка збризніть оливковою олією. Випікайте в розігрітій духовці за температури 180 градусів приблизно 20-30 хвилин. Подавайте гарячою з хлібом.

Що ще можна приготувати?

Серед морської риби особливо рекомендуються тріска та скумбрія. Вони відомі своїм насиченим смаком та кулінарною універсальністю, пише Fier sea food.

Прісноводна риба, така як лосось та форель, цінується за свою ніжну плоть та легкість приготування. Це той випадок, коли господиня подарує гостям порцію насолоди і не буде валитися з ніг.

Як страви подати на свято?