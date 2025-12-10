Ніжні коржі з начинкою та особливий запах, який одразу повертає у дитинство. Така закуска особлива, адже вона проста та домашня. Як приготувати печінковий торт – розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб-каналу "Смачного".

Як приготувати печінковий торт?

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

для коржів:

– 800 грамів курячої печінки;

– 1 велика цибулина;

– 1 середня морквина;

– 100 грамів сала;

– 2 яйця;

– 2 столові ложки борошна;

– 1 столова ложка крохмалю;

– 1 склянка кефіру;

– олія до смаку;

– сіль до смаку;

– перець до смаку;

– сода до смаку;

для начинки:

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– 3 – 5 столових ложок майонезу;

– сіль до смаку;

– перець до смаку.

Як смачно приготувати печінковий торт: дивіться відео

Приготування:

Печінку разом із салом, цибулею та морквою пропустіть через м’ясорубку. Додайте сіль, перець і борошно та перемішайте до однорідної консистенції. Має вийти маса консистенції густої сметани. Смажте коржі на сковорідці з двох боків. Як тільки корж змінює колір – переверніть на інший бік. Очистіть моркву та цибулю. Цибулю нашаткуйте, а моркву натріть на терці. Обсмажте моркву та цибулю, дайте їм охолонути та змішайте з майонезом. Формуйте торт шарами: корж – начинка – корж – начинка. Повторюйте, доки не завершите складання. Складіть торт заздалегідь, щоб він добре просочився. За потреби загорніть у харчову плівку й охолодіть. Перед подачею наріжте та прикрасьте.

Яку печінку найкраще використовувати?

Основою печінкового торта є печінка – найчастіше куряча, хоча можна використовувати й яловичу, пише "Канапка". Варіант із курячої печінки особливо цінують за ніжний смак і м’яку, делікатну текстуру.

Якщо ж ви будете використовувати іншу печінку, то можна попередньо замочити її у молоці, щоб надати ніжності.

