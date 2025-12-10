Ніжні коржі з начинкою та особливий запах, який одразу повертає у дитинство. Така закуска особлива, адже вона проста та домашня. Як приготувати печінковий торт – розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб-каналу "Смачного".
Як приготувати печінковий торт?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
для коржів:
– 800 грамів курячої печінки;
– 1 велика цибулина;
– 1 середня морквина;
– 100 грамів сала;
– 2 яйця;
– 2 столові ложки борошна;
– 1 столова ложка крохмалю;
– 1 склянка кефіру;
– олія до смаку;
– сіль до смаку;
– перець до смаку;
– сода до смаку;
для начинки:
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 3 – 5 столових ложок майонезу;
– сіль до смаку;
– перець до смаку.
Як смачно приготувати печінковий торт: дивіться відео
Приготування:
- Печінку разом із салом, цибулею та морквою пропустіть через м’ясорубку.
- Додайте сіль, перець і борошно та перемішайте до однорідної консистенції.
- Має вийти маса консистенції густої сметани.
- Смажте коржі на сковорідці з двох боків. Як тільки корж змінює колір – переверніть на інший бік.
- Очистіть моркву та цибулю. Цибулю нашаткуйте, а моркву натріть на терці. Обсмажте моркву та цибулю, дайте їм охолонути та змішайте з майонезом.
- Формуйте торт шарами: корж – начинка – корж – начинка. Повторюйте, доки не завершите складання. Складіть торт заздалегідь, щоб він добре просочився.
- За потреби загорніть у харчову плівку й охолодіть. Перед подачею наріжте та прикрасьте.
Яку печінку найкраще використовувати?
Основою печінкового торта є печінка – найчастіше куряча, хоча можна використовувати й яловичу, пише "Канапка". Варіант із курячої печінки особливо цінують за ніжний смак і м’яку, делікатну текстуру.
Якщо ж ви будете використовувати іншу печінку, то можна попередньо замочити її у молоці, щоб надати ніжності.
