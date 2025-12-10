Кожен пляцок свою історію, "Пані Валевська" придуманий у XVIII столітті та названий на честь відомої польської графині. 24 Канал пропонує відтворити його за рецептом галицької господині Лілії Цвіт – з ним у вас точно все точно вдасться!

Як приготувати пляцок "Пані Валевська"?

Час: 2 години

2 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 200 грамів джему зі смородини;

– 50 грамів волоських горіхів чи мигдалю;

– 220 – 250 грамів борошна;

– 100 грамів вершкового масла;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 50 грамів цукру;

– 3 жовтки;

для меренги:

– 120 грамів цукрової пудри;

– 4 білки;

– половина столової ложки крохмалю;

для крему:

– 250 мілілітрів молока;

– 50 грамів цукру;

– ванільний цукор до смаку;

– 1 столова ложка крохмалю;

– 1 столова ложка борошна;

– 1 жовток;

– 100 грамів вершкового масла.

Готуємо пляцок "Пані Валевська" з Лілією Цвіт: відео

Приготування:

У глибоку миску висипте більшу частину борошна, додайте розпушувач і м'яке вершкове масло. Перетріть усе виделкою, потім додайте цукор і жовтки. Замісіть тісто, поступово підсипаючи залишок борошна. Розділіть тісто на дві частини. Деко застеліть пергаментним папером і викладіть тісто, рівномірно розподіляючи його по поверхні, щоб сформувати два коржі. За бажанням можна випекти один великий корж і розрізати його після випікання. Для меренги збийте яєчні білки до пишної маси, потім поступово додайте цукрову пудру, продовжуючи збивати. Всипте крохмаль і обережно перемішайте. Розігрійте духовку до 180 градусів. На тісто викладіть джем, а зверху – меренгу, розподіляючи ложкою, і посипте подрібненими горіхами. Випікайте коржі близько 40 – 50 хвилин. У невелику каструлю налийте молоко, додайте цукор, ванільний цукор, крохмаль, борошно та жовток. Добре перемішайте і варіть на слабкому вогні до загустіння, постійно помішуючи, щоб уникнути пригорання. Коли крем загусне, зніміть з вогню і дайте охолонути. Потім у збите вершкове масло поступово додавайте крем, продовжуючи збивати. Дістаньте коржі з духовки й дайте їм охолонути. Для складання пляцка – на один із коржів обережно нанесіть крем, накрийте іншим коржем. Пляцок необхідно поставити у холодильник на кілька годин або краще на ніч.

Як приготувати ідеальну меренгу?

Почніть збивати білки на низькій швидкості та зачекайте, поки поверхня не покриється крихітними, рівномірними бульбашками, пише Baking with Granny.

Це означає гарну стабільну основу, яка витримає збільшення швидкості та додавання цукру, і в результаті вийде міцна меренга.

