Рогалики з повидлом, як у дитинстві

Ще з дитинства ми пам'ятаємо хрумкі та ніжні рогалики з повидлом, які готувала бабуся. Чому б знову не поринути в ті часи, та не скуштувати домашньої випічки, але вже приготованої власноруч.

Рогалики – одна з найпопулярніших домашніх випічок. Їх здавна готують в українській кухні, особливо відомий рецепт з рожею.

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Також смачними будуть рогалики з горішками, або домашнім повидлом. Яким: сливовим, полуничним, персиковим, вишневим, чи іншим – обирати вам!

Рецепт рогаликів з повидлом

Час: 2 години

2 години Порції: 20 штук

– 150 грамів охолодженого вершкового масла;– 150 грамів сметани;– 350 грамів борошна;– дрібка солі;– ваніль.– домашнє повидло;– горіхи (за бажанням).

Приготування:

Просіюємо борошно, додаємо охолоджене вершкове масло, сіль, ваніль і швиденько перетираємо у крихту.

Додаємо охолоджену сметану, замішуємо тісто спочатку ложкою, потім швиденько рукою формуємо у кульку, довго місити не потрібно.

Ділимо тісто на чотири частини, формуємо кульки і кладемо під плівку в холодильник на одну годину.

Дістаємо кульку, розкатуємо тісто в коло, ділимо на вісім частин. Додаємо начинку і закручуємо рогалики.

Випікаємо у розігрітій духовці при температурі 180 градусів 20 – 25 хвилин️.

Готові рогалики викладаємо, щоб застигли і щедро обвалюємо у цукровій пудрі.

Смачного!

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