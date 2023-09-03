Рогалики з повидлом, як у дитинстві
3 вересня 2023, 09:26Читать новость на русском
Джерело:Христина Булезюк
Ще з дитинства ми пам'ятаємо хрумкі та ніжні рогалики з повидлом, які готувала бабуся. Чому б знову не поринути в ті часи, та не скуштувати домашньої випічки, але вже приготованої власноруч.
Рогалики – одна з найпопулярніших домашніх випічок. Їх здавна готують в українській кухні, особливо відомий рецепт з рожею.
Читайте також Цікаві факти про сосиски та оригінальні страви з ними, які варто спробувати
Також смачними будуть рогалики з горішками, або домашнім повидлом. Яким: сливовим, полуничним, персиковим, вишневим, чи іншим – обирати вам!
Рецепт рогаликів з повидлом
- Час: 2 години
- Порції: 20 штук
– 150 грамів охолодженого вершкового масла;
– 150 грамів сметани;
– 350 грамів борошна;
– дрібка солі;
– ваніль.
Для начинки:
– домашнє повидло;
– горіхи (за бажанням).
Приготування:
- Просіюємо борошно, додаємо охолоджене вершкове масло, сіль, ваніль і швиденько перетираємо у крихту.
- Додаємо охолоджену сметану, замішуємо тісто спочатку ложкою, потім швиденько рукою формуємо у кульку, довго місити не потрібно.
- Ділимо тісто на чотири частини, формуємо кульки і кладемо під плівку в холодильник на одну годину.
- Дістаємо кульку, розкатуємо тісто в коло, ділимо на вісім частин. Додаємо начинку і закручуємо рогалики.
- Випікаємо у розігрітій духовці при температурі 180 градусів 20 – 25 хвилин️.
- Готові рогалики викладаємо, щоб застигли і щедро обвалюємо у цукровій пудрі.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати сирну запіканку з макаронами та родзинками, як з дитячого садочку.