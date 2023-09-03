Рогалики з повидлом, як у дитинстві

3 вересня 2023, 09:26
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Джерело:

Христина Булезюк

Ще з дитинства ми пам'ятаємо хрумкі та ніжні рогалики з повидлом, які готувала бабуся. Чому б знову не поринути в ті часи, та не скуштувати домашньої випічки, але вже приготованої власноруч.

Рогалики – одна з найпопулярніших домашніх випічок. Їх здавна готують в українській кухні, особливо відомий рецепт з рожею.

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Також смачними будуть рогалики з горішками, або домашнім повидлом. Яким: сливовим, полуничним, персиковим, вишневим, чи іншим – обирати вам!

Рецепт рогаликів з повидлом

  • Час: 2 години
  • Порції: 20 штук
Інгредієнти для тіста:
 – 150 грамів охолодженого вершкового масла;
 – 150 грамів сметани;
 – 350 грамів борошна;
 – дрібка солі;
 – ваніль.
Для начинки:
 – домашнє повидло;
 – горіхи (за бажанням).

Приготування:

  • Просіюємо борошно, додаємо охолоджене вершкове масло, сіль, ваніль і швиденько перетираємо у крихту.
  • Додаємо охолоджену сметану, замішуємо тісто спочатку ложкою, потім швиденько рукою формуємо у кульку, довго місити не потрібно.
  • Ділимо тісто на чотири частини, формуємо кульки і кладемо під плівку в холодильник на одну годину.
  • Дістаємо кульку, розкатуємо тісто в коло, ділимо на вісім частин. Додаємо начинку і закручуємо рогалики.
  • Випікаємо у розігрітій духовці при температурі 180 градусів 20 – 25 хвилин️.
  • Готові рогалики викладаємо, щоб застигли і щедро обвалюємо у цукровій пудрі.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак