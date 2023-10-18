Салат з консервованим тунцем від якого у всіх потече слинка – рецепт за лічені хвилини

Серед великої кількості страв, які можна приготувати з консервованого тунця, ми пропонуємо звернути увагу саме на цей. Він не тільки швидкий у приготуванні, а й надзвичайно ситний.

Салат з тунцем – смачна та швидка закуска до будь-якого столу. Хоч в соусі цього салату майонез, він не зіпсує смак страви, а тільки підкреслить його.

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Подавайте такий салат разом із грінками, або на хрумких брускетах. Якщо ви не надто полюбляєте тунець – замініть його на відварну курочку чи анчоуси.

Рецепт салату з тунцем

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 2

– 200 грамів чіабати;– 40 грамів оливкової олії;– 1 зубчик часнику;– сіль;– копчена паприка.– 300 грамів салату;– 150 грамів томатів чері;– 150 грамів консервованого тунця;– 40 грамів горіхів кеш'ю.– 300 грамів майонезу;– перець чилі;– 50 грамів зеленої цибулі;– 60 грамів маринованого огірка;– 40 грамів петрушки.

Приготування:

Чіабату рвемо на шматочки, поливаємо олією та запікаємо на 180 градусів 8 – 10 хвилин до золотавості. Приправляємо часником, сіллю, копченою паприкою.

До майонезу додаємо дрібно нарізані гострий перець, зелену цибулю, маринований огірок, петрушку та замішуємо до однорідної маси.

Листя салату рвемо руками, томати чері розрізаємо навпіл. Додаємо сухарики, приправляємо соусом, перемішуємо, викладаємо на тарілку.

Зверху викладаємо консервований тунець. В кінці посипаємо дробленими горіхами.

Смачного!

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