Салат з консервованим тунцем від якого у всіх потече слинка – рецепт за лічені хвилини
18 жовтня 2023, 14:30Читать новость на русском
Джерело:Микола Люлько
Серед великої кількості страв, які можна приготувати з консервованого тунця, ми пропонуємо звернути увагу саме на цей. Він не тільки швидкий у приготуванні, а й надзвичайно ситний.
Салат з тунцем – смачна та швидка закуска до будь-якого столу. Хоч в соусі цього салату майонез, він не зіпсує смак страви, а тільки підкреслить його.
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Подавайте такий салат разом із грінками, або на хрумких брускетах. Якщо ви не надто полюбляєте тунець – замініть його на відварну курочку чи анчоуси.
Рецепт салату з тунцем
- Час: 25 хвилин
- Порції: 2
– 200 грамів чіабати;
– 40 грамів оливкової олії;
– 1 зубчик часнику;
– сіль;
– копчена паприка.
Для салату:
– 300 грамів салату;
– 150 грамів томатів чері;
– 150 грамів консервованого тунця;
– 40 грамів горіхів кеш'ю.
Для соусу:
– 300 грамів майонезу;
– перець чилі;
– 50 грамів зеленої цибулі;
– 60 грамів маринованого огірка;
– 40 грамів петрушки.
Приготування:
- Чіабату рвемо на шматочки, поливаємо олією та запікаємо на 180 градусів 8 – 10 хвилин до золотавості. Приправляємо часником, сіллю, копченою паприкою.
- До майонезу додаємо дрібно нарізані гострий перець, зелену цибулю, маринований огірок, петрушку та замішуємо до однорідної маси.
- Листя салату рвемо руками, томати чері розрізаємо навпіл. Додаємо сухарики, приправляємо соусом, перемішуємо, викладаємо на тарілку.
- Зверху викладаємо консервований тунець. В кінці посипаємо дробленими горіхами.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати швидкий заливний пиріг з яйцем та капустою.