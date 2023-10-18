Салат з консервованим тунцем від якого у всіх потече слинка – рецепт за лічені хвилини

18 жовтня 2023, 14:30
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Джерело:

Микола Люлько

Серед великої кількості страв, які можна приготувати з консервованого тунця, ми пропонуємо звернути увагу саме на цей. Він не тільки швидкий у приготуванні, а й надзвичайно ситний.

Салат з тунцем – смачна та швидка закуска до будь-якого столу. Хоч в соусі цього салату майонез, він не зіпсує смак страви, а тільки підкреслить його.

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Подавайте такий салат разом із грінками, або на хрумких брускетах. Якщо ви не надто полюбляєте тунець – замініть його на відварну курочку чи анчоуси.

Рецепт салату з тунцем

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 200 грамів чіабати;
 – 40 грамів оливкової олії;
 – 1 зубчик часнику;
 – сіль;
 – копчена паприка.
Для салату:
 – 300 грамів салату;
 – 150 грамів томатів чері;
 – 150 грамів консервованого тунця;
 – 40 грамів горіхів кеш'ю.
Для соусу:
 – 300 грамів майонезу;
 – перець чилі;
 – 50 грамів зеленої цибулі;
 – 60 грамів маринованого огірка;
 – 40 грамів петрушки.

Приготування:

  • Чіабату рвемо на шматочки, поливаємо олією та запікаємо на 180 градусів 8 – 10 хвилин до золотавості. Приправляємо часником, сіллю, копченою паприкою.
  • До майонезу додаємо дрібно нарізані гострий перець, зелену цибулю, маринований огірок, петрушку та замішуємо до однорідної маси.
  • Листя салату рвемо руками, томати чері розрізаємо навпіл. Додаємо сухарики, приправляємо соусом, перемішуємо, викладаємо на тарілку.
  • Зверху викладаємо консервований тунець. В кінці посипаємо дробленими горіхами.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак