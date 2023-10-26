Сирна шарлотка з яблуками – справжня осіння випічка на столі
26 жовтня 2023, 17:58Читать новость на русском
Джерело:Смачні домашні рецепти
Восени часто хочеться ароматного гарячого чаю зі шматочком солодкого пирога. Ми пропонуємо не купувати нічого в магазині, а приготувати солодке власноруч.
Шарлотка – популярна випічка, яку хоч раз тай готував кожен. Найпопулярнішою є випічка з яблуками, але сьогодні ми пропонуємо додати ще кисломолочний сир.
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Рецепт сирної шарлотки
- Час: 70 хвилин
- Порції: 6
– 3 яйця;
– 150 грамів цукру;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– 120 грамів м’якого вершкового масла;
– 250 грамів кисломолочного сиру;
– 240 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 2 яблука;
– цукор + мелена кориця для присипки.
Приготування:
- В миску розбиваємо яйця, додаємо до них цукор та ванільний цукор.
- За допомогою міксера збиваємо масу до побіління.
- Додаємо м’яке вершкове масло та домашній сир. Перемішуємо до однорідності.
- Просіюємо борошно, додаємо розпушувач та замішуємо однорідне, густе тісто.
- Перекладаємо тісто в форму для запікання діаметром 19 сантиметрів, вирівнюємо поверхню та додаємо нарізне на тонкі скибочки яблука (серединку з яблук прибираємо).
- Присипаємо цукром з корицею та відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 45 – 55 хвилин. Готовність перевіряємо дерев’яною паличкою.
- Пиріг дістаємо з форми, охолоджуємо та прикрашаємо цукровою пудрою.
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