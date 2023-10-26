Сирна шарлотка з яблуками – справжня осіння випічка на столі

26 жовтня 2023, 17:58
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Джерело:

Смачні домашні рецепти

Восени часто хочеться ароматного гарячого чаю зі шматочком солодкого пирога. Ми пропонуємо не купувати нічого в магазині, а приготувати солодке власноруч.

Шарлотка – популярна випічка, яку хоч раз тай готував кожен. Найпопулярнішою є випічка з яблуками, але сьогодні ми пропонуємо додати ще кисломолочний сир.

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Рецепт сирної шарлотки

  • Час: 70 хвилин
  • Порції: 6
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 150 грамів цукру;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– 120 грамів м’якого вершкового масла;
– 250 грамів кисломолочного сиру;
– 240 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 2 яблука;
– цукор + мелена кориця для присипки.

Приготування:

  • В миску розбиваємо яйця, додаємо до них цукор та ванільний цукор.
  • За допомогою міксера збиваємо масу до побіління.
  • Додаємо м’яке вершкове масло та домашній сир. Перемішуємо до однорідності.
  • Просіюємо борошно, додаємо розпушувач та замішуємо однорідне, густе тісто.
  • Перекладаємо тісто в форму для запікання діаметром 19 сантиметрів, вирівнюємо поверхню та додаємо нарізне на тонкі скибочки яблука (серединку з яблук прибираємо).
  • Присипаємо цукром з корицею та відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 45 – 55 хвилин. Готовність перевіряємо дерев’яною паличкою.
  • Пиріг дістаємо з форми, охолоджуємо та прикрашаємо цукровою пудрою.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак