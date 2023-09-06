Пухкі булочки до шкільного десерту: рецепт ягідних сінабонів

6 вересня 2023, 18:18
Читать новость на русском

Джерело:

Смачні домашні рецепти

Не знаєте, що дати дитині з собою до школи? Ми пропонуємо звернути увагу на пухкі та надзвичайно апетитні булочки сінабони, але не з класичною начинкою, а з ягідною.

Сінабони – популярні соковиті булочки, які просто тануть в роті. Згідно з класичним рецептом, їх начиняють сумішшю кориці та цукру, але ми пропонуємо спробувати інший варіант – з ягодами.

Читайте також Найкращий вибір для школярів: як смачно нагодувати дитину під час активних буднів

Рецепт ягідних сінабонів

  • Час: 4 години
  • Порції: 12 штук
Інгредієнти:
 – 1 яйце;
 – 200 грамів теплого молока;
 – 40 грамів цукру;
 – 1/3 чайної ложки солі;
 – 1,5 чайних ложок сухих дріжжів (або 15 грамів пресованих);
 – 450 – 500 грамів борошна;
 – 50 грамів м’якого вершкового масла.
Для начинки:
 – 300 грамів ягід;
 – 50 грамів води;
 – 100 грамів цукру;
 – 40 грамів крохмалю.
Для крему:
 – 200 грамів крем-сиру (або жирної сметани);
 – 40 грамів цукрової пудри;
 – ваніль.

Приготування:

  • ️Змішуємо яйце, молоко, сіль, цукор, дріжжі, додаємо просіяне борошно. Замішуємо тісто просто до повного зволоження борошна і залишаємо на 30 хвилин.
  • ️Після додаємо м'яке масло і вимішуємо 5 – 10 хвилин до гладкості. Якщо тісто липне до рук, додаємо ще столову ложку борошна. Вимішане тісто залишаємо підійти на 1 годину.
  • ️Для ягідної начинки збиваємо ягоди з цукром блендером, додаємо крохмаль. Доводимо на вогні до загустіння, охолоджуємо.
  • ️Тісто розкатуємо в прямокутник 40х50 сантиметрів, змащуємо ягідною начинкою, скручуємо в рулет і защіпуємо краї, нарізаємо ниткою на 12 рівних шматочків.
  • ️Залишаємо підійти на 40 хвилин.
  • ️Випікаємо при 180 градусах 40 хвилин, до золотистості.
  • ️Для крему просто змішуємо крем-сир, пудру і ваніль, змазуємо кремом теплі булочки.

Смачного!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати яблучну шарлотку в духовці.
Автор: Богданна Рибак