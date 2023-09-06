Пухкі булочки до шкільного десерту: рецепт ягідних сінабонів
6 вересня 2023, 18:18Читать новость на русском
Джерело:Смачні домашні рецепти
Не знаєте, що дати дитині з собою до школи? Ми пропонуємо звернути увагу на пухкі та надзвичайно апетитні булочки сінабони, але не з класичною начинкою, а з ягідною.
Сінабони – популярні соковиті булочки, які просто тануть в роті. Згідно з класичним рецептом, їх начиняють сумішшю кориці та цукру, але ми пропонуємо спробувати інший варіант – з ягодами.
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Рецепт ягідних сінабонів
- Час: 4 години
- Порції: 12 штук
– 1 яйце;
– 200 грамів теплого молока;
– 40 грамів цукру;
– 1/3 чайної ложки солі;
– 1,5 чайних ложок сухих дріжжів (або 15 грамів пресованих);
– 450 – 500 грамів борошна;
– 50 грамів м’якого вершкового масла.
Для начинки:
– 300 грамів ягід;
– 50 грамів води;
– 100 грамів цукру;
– 40 грамів крохмалю.
Для крему:
– 200 грамів крем-сиру (або жирної сметани);
– 40 грамів цукрової пудри;
– ваніль.
Приготування:
- ️Змішуємо яйце, молоко, сіль, цукор, дріжжі, додаємо просіяне борошно. Замішуємо тісто просто до повного зволоження борошна і залишаємо на 30 хвилин.
- ️Після додаємо м'яке масло і вимішуємо 5 – 10 хвилин до гладкості. Якщо тісто липне до рук, додаємо ще столову ложку борошна. Вимішане тісто залишаємо підійти на 1 годину.
- ️Для ягідної начинки збиваємо ягоди з цукром блендером, додаємо крохмаль. Доводимо на вогні до загустіння, охолоджуємо.
- ️Тісто розкатуємо в прямокутник 40х50 сантиметрів, змащуємо ягідною начинкою, скручуємо в рулет і защіпуємо краї, нарізаємо ниткою на 12 рівних шматочків.
- ️Залишаємо підійти на 40 хвилин.
- ️Випікаємо при 180 градусах 40 хвилин, до золотистості.
- ️Для крему просто змішуємо крем-сир, пудру і ваніль, змазуємо кремом теплі булочки.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати яблучну шарлотку в духовці.