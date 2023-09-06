Пухкі булочки до шкільного десерту: рецепт ягідних сінабонів

Не знаєте, що дати дитині з собою до школи? Ми пропонуємо звернути увагу на пухкі та надзвичайно апетитні булочки сінабони, але не з класичною начинкою, а з ягідною.

Сінабони – популярні соковиті булочки, які просто тануть в роті. Згідно з класичним рецептом, їх начиняють сумішшю кориці та цукру, але ми пропонуємо спробувати інший варіант – з ягодами.

Читайте також Найкращий вибір для школярів: як смачно нагодувати дитину під час активних буднів

Рецепт ягідних сінабонів

Час: 4 години

4 години Порції: 12 штук

– 1 яйце;– 200 грамів теплого молока;– 40 грамів цукру;– 1/3 чайної ложки солі;– 1,5 чайних ложок сухих дріжжів (або 15 грамів пресованих);– 450 – 500 грамів борошна;– 50 грамів м’якого вершкового масла.– 300 грамів ягід;– 50 грамів води;– 100 грамів цукру;– 40 грамів крохмалю.– 200 грамів крем-сиру (або жирної сметани);– 40 грамів цукрової пудри;– ваніль.

Приготування:

️Змішуємо яйце, молоко, сіль, цукор, дріжжі, додаємо просіяне борошно. Замішуємо тісто просто до повного зволоження борошна і залишаємо на 30 хвилин.

️Після додаємо м'яке масло і вимішуємо 5 – 10 хвилин до гладкості. Якщо тісто липне до рук, додаємо ще столову ложку борошна. Вимішане тісто залишаємо підійти на 1 годину.

️Для ягідної начинки збиваємо ягоди з цукром блендером, додаємо крохмаль. Доводимо на вогні до загустіння, охолоджуємо.

️Тісто розкатуємо в прямокутник 40х50 сантиметрів, змащуємо ягідною начинкою, скручуємо в рулет і защіпуємо краї, нарізаємо ниткою на 12 рівних шматочків.

️Залишаємо підійти на 40 хвилин.

️Випікаємо при 180 градусах 40 хвилин, до золотистості.

️Для крему просто змішуємо крем-сир, пудру і ваніль, змазуємо кремом теплі булочки.

Смачного!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготуватив духовці.