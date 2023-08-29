Запіканка, як в дитячому садочку – рецепт з родзинками та сиром
29 серпня 2023, 14:17Читать новость на русском
Джерело:Смачні рецепти
Мабуть, кожен хто відвідував садочок, пам'ятає цю сирну запіканку з макаронами та родзинками. Її нарізали порційними шматками та подавали кожній дитині.
Чому б знову не поринути в дитинство та не скуштувати цю страву, адже в ті безтурботні часи все було по-іншому. Запіканка, як в дитячому садочку стане справжнім відкриттям не тільки для вас, а й для сім'ї.
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Її можна подавати як гарячою, так і холодною. Спробуйте з домашнім компотом чи молоком – смакота!
Рецепт сирної запіканки з макаронами
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
– 350 грамів домашнього сиру;
– 1 яйце;
– 2 ложки сметани;
– 3 ложки цукру;
– 1 чайна ложка ваніліну;
– 50 грамів родзинок;
– 100 грамів макаронів вермішель.
Приготування:
- До сиру додаємо яйце, сметану, цукор, ванілін та за допомогою блендера перебиваємо всі інгредієнти до однорідності.
- Далі підготуємо вермішель з твердих сортів пшениці. Відварюємо в киплячій воді 4 хвилини.
- До сирної маси додаємо родзинки (попередньо заливаємо їх кипʼятком, добре промиваємо та просушуємо рушником) та готову вермішель. Перемішуємо всі інгредієнти до однорідності.
- Перекладаємо в форму для запікання та відправляємо в розігріту духовку на 25 – 30 хвилинок.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати найдавнішу страву української кухні.