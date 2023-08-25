Смачніше за морозиво – рецепт сорбету для тих, хто цінує справжній смак фруктів

Окрім морозива, влітку також можна ласувати холодними сорбетами. Відмінність від морозива в тому, що до складу ласощів не входять молочні продукти.

Сорбет можна готувати з будь-яких фруктів чи ягід, або їхньої суміші. Проте найсмачнішими смаками є кавун, персик, полуниця та ароматна диня.

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Рецепт сорбету з персиків

Час: 6 годин

6 годин Порції: 4

– 500 грамів полуниці;– 1 кілограм персиків;– 150 грамів цукру;– 11 грамів пектину;– 20 – 30 грамів соку лимона.

Приготування:

Персики бланшуємо в окропі приблизно 45 секунд і перекладаємо у воду з льодом. Потім легко зачищаємо від шкірки, а м'якоть знімаємо з кісточки часточками.

Полуницю миємо, зачищаємо від зелених хвостиків, блендером робимо з неї пюре, додаємо лимонний сік.

Отримане пюре ставимо на вогонь і одразу додаємо цукор, який попередньо змішуємо з пектином.

Вінчиком розмішуємо цукор поки пюре ледь тепле і доводимо до кипіння суміш – інтенсивно помішуючи вінчиком. Даємо прокипіти хоча б хвилинку.

Додаємо шматочки персиків і ще прогріваємо суміш до кипіння, тримаємо 3 – 4 хвилини на вогні, щоб повністю добре прогрівся персик.

Суміш перебиваємо в однорідну масу. За бажанням можна додати ще цукру чи лимонного соку, охолоджуємо. Наливаємо все у миску і ставимо у морозилку на 6 – 7 годин.

Поки суміш заморожується, її треба помішувати, десь з 3 – 4-ої годинки. Це все щоб суміш не узялася одним шматком.

Коли все готово, можна ще раз швидко "пробити" суміш блендером у чашці з горизонтальними лезами до однорідної консистенції. Після цього поставити в морозилку ще на пів години.

Смачного!

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