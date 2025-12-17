Цей домашній десерт стане яскравою частиною святкової атмосфери, інформує 24 Канал з посиланням на ютуб "Смаколики Юлі". Усі знають його з дитинства, а отже, довго він на столі не затримається.

Як приготувати рулети з вафель?

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 пачка вафель (5 штук);

– 2 галяретки (желе);

крем 1 (кокосовий):

– 100 грамів кокосової стружки;

– 100 мілілітрів гарячого кип’яченого молока;

– 350 грамів вершкового масла;

– 140 грамів цукрової пудри;

крем 2 (шоколадний):

– 500 мілілітрів води;

– 50 грамів какао;

– 200 грамів цукру;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– 1 пачка крекерів.

Готуємо десерт дитинства: відео

Приготування:

Спочатку приготуйте кокосовий крем: підігрійте молоко, залийте ним кокосову стружку та добре перемішайте, після чого залиште на 15 – 20 хвилин. Вершкове масло збийте міксером із цукровою пудрою й частинами введіть підготовлену кокосову масу. Для шоколадного крему влийте в сотейник воду, додайте какао та цукор, перемішайте й поставте на вогонь, довівши суміш до кипіння. Зніміть з плити та всипте подрібнений крекер, ретельно перемішайте. Гарячий шоколадний крем рівномірно намастіть на всі п’ять вафель, зверху викладіть кокосовий крем. Далі додайте підготовлену застиглу галяретку та скрутіть вафлі в рулети. Для цього можна використати дві галяретки, розводячи їх у меншій кількості води, ніж зазначено в інструкції – замість 400 мілілітрів використовуйте по 300 мілілітрів, щоб желе було більш пружним. Готові рулети поставте в холодильник, дайте їм добре охолонути, після чого наріжте й подавайте до столу.

Чому желе не застигло?

Найчастіше це відбувається через порушення технології приготування, пише Zaxid.net.

Найпоширеніші причини – неправильна температура, недостатня кількість желатину та додавання свіжих тропічних фруктів. До прикладу, ківі, ананас, папая. Вони достатньо вологі, тому желе може не застигнути так, як ви цього очікували.

