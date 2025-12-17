"Наполеон" – один з найпопулярніших тортів. Він дуже гармонійно обʼєднує смаки, а додайте до нього вишню – і отримаєте просто божественний десерт, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.
Як приготувати "Наполеон" з вишнею?
- Час: 3 години
- Порцій: 10
Інгредієнти:
тісто:
– 500 грамів борошна;
– 300 грамів масла;
– 125 грамів сметани;
– 4 жовтки;
білкова начинка:
– 4 білки;
– 200 грамів цукру;
– 40 грамів лимонного киселю;
– 20 грамів крохмалю;
– 750 мілілітрів вишні у власному соку;
крем:
– 500 мілілітрів молока;
– 2 яйця;
– 40 грамів вишневого пудингу;
– 8 грамів борошна;
– 3 столові ложки цукру;
– 250 грамів масла.
Велика порція насолоди / Скриншот відео "Смачно, просто, по-домашньому"
Приготування:
- Для тіста натріть холодне масло до борошна й перетріть руками до стану крихти.
- Додайте сметану та жовтки, швидко замісіть м’яке тісто. Загорніть його в плівку й поставте в холодильник на ніч.
- Охолоджене тісто розділіть на шість частин, кожну розкачайте до розміру приблизно 20 на 30 сантиметрів.
- Три пласти викладіть у форму. Для білкової начинки збийте білки з цукром до пишної маси, після чого акуратно введіть кисіль із крохмалем.
- Розподіліть білкову масу по тісту, зверху рівномірно викладіть вишні та накрийте рештою пластів тіста.
- Випікайте при 180 градусах близько 20 хвилин, до золотистого кольору.
- Для крему з’єднайте яйця з цукром, додайте пудинг і розпушувач.
- Молоко закип’ятіть, влийте до яєчної суміші та варіть, помішуючи, до загустіння.
- Охолоджену заварну основу поступово, по ложці, введіть у збите м’яке масло, постійно збиваючи до гладкого крему.
- Зберіть пляцок, поділивши крем на три частини та перемазавши всі коржі. Верх і боки змастіть кремом і посипте крихтою.
- Поставте у холодильник для просочування.
Як збити білки правильно?
Ніжність крему – це головний критерій, коли йдеться про "Наполеон". Тому збивайте білки кімнатної температури у скляній або металевій тарі, і потурбуйтесь, щоб посуд був ідеально чистим, радить Beszamel.
В процесі варто додати до білків трішки лимонного соку або кислоти. Це зробить піки стійкими – і ваш крем вийде ідеальним.
