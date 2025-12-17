"Наполеон" – один з найпопулярніших тортів. Він дуже гармонійно обʼєднує смаки, а додайте до нього вишню – і отримаєте просто божественний десерт, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.

Як приготувати "Наполеон" з вишнею?

Час : 3 години

: 3 години Порцій: 10

Інгредієнти:

тісто:

– 500 грамів борошна;

– 300 грамів масла;

– 125 грамів сметани;

– 4 жовтки;

білкова начинка:

– 4 білки;

– 200 грамів цукру;

– 40 грамів лимонного киселю;

– 20 грамів крохмалю;

– 750 мілілітрів вишні у власному соку;

крем:

– 500 мілілітрів молока;

– 2 яйця;

– 40 грамів вишневого пудингу;

– 8 грамів борошна;

– 3 столові ложки цукру;

– 250 грамів масла.

Приготування:

Для тіста натріть холодне масло до борошна й перетріть руками до стану крихти. Додайте сметану та жовтки, швидко замісіть м’яке тісто. Загорніть його в плівку й поставте в холодильник на ніч. Охолоджене тісто розділіть на шість частин, кожну розкачайте до розміру приблизно 20 на 30 сантиметрів. Три пласти викладіть у форму. Для білкової начинки збийте білки з цукром до пишної маси, після чого акуратно введіть кисіль із крохмалем. Розподіліть білкову масу по тісту, зверху рівномірно викладіть вишні та накрийте рештою пластів тіста. Випікайте при 180 градусах близько 20 хвилин, до золотистого кольору. Для крему з’єднайте яйця з цукром, додайте пудинг і розпушувач. Молоко закип’ятіть, влийте до яєчної суміші та варіть, помішуючи, до загустіння. Охолоджену заварну основу поступово, по ложці, введіть у збите м’яке масло, постійно збиваючи до гладкого крему. Зберіть пляцок, поділивши крем на три частини та перемазавши всі коржі. Верх і боки змастіть кремом і посипте крихтою. Поставте у холодильник для просочування.

Як збити білки правильно?

Ніжність крему – це головний критерій, коли йдеться про "Наполеон". Тому збивайте білки кімнатної температури у скляній або металевій тарі, і потурбуйтесь, щоб посуд був ідеально чистим, радить Beszamel.

В процесі варто додати до білків трішки лимонного соку або кислоти. Це зробить піки стійкими – і ваш крем вийде ідеальним.

