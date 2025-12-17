Додавання молока до тушкованої капусти – це давній кулінарний прийом, який використовували німецькі та польські господині. Згодом він перейшов і до шефів, адже так страва отримує багато переваг. Яких саме – розповідає 24 Канал з посиланням на Moja poliklinika.

Читайте також Їх миттєво розбирають з тарілки: святкові крабові кульки, які треба робити з запасом

Навіщо додавати молоко до тушкованої капусти?

Насамперед йдеться про нейтралізацію гіркоти та запаху. В капусті місяться сполуки сірки, які при тривалій термічній обробці можуть давати різкий і не надто приємний запах. Казеїн нейтралізує їх, тому смак страви буде мʼяким та приємним

Також молоко завжди дає розмʼякшувальний ефект. Так тушкована капуста буде просто танути у роті, але водночас і не перетвориться на кашу, як би це сталося з великим додаванням води або бульйону.

Маленький секрет зробить тушковану капусту шедевральною / Фото food.net.ua

Молоко також збереже колір капусти, яка в ході приготування може ставати сірою. А ще ви отримаєте вершковий післясмак, який ідеально збалансує кислинку.

Як додавати молоко у тушковану капусту?

Молоко до капусти треба додати в середині або наприкінці приготування. На 1 кілограм капусти треба 100 – 150 мілілітрів молока, радить портал Beszamel.

Молоко повинно бути вже гарячим, щоб не переривати процес приготування. А якщо молока немає, то його можна замінити невеликою кількістю вершків.

Що приготувати для рідних?