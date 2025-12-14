Різдво не будо довершеним, якщо на столі немає ароматного домашнього печива. Саме воно створює таку лагідну атмосферу тепла і затишку. 24 Канал пропонує зберегти рецепт порталу Przyslij przepis на випадок, якщо на приготування печива буде вкрай обмаль часу.

Як швидко приготувати різдвяне печиво?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів вершкового масла;

– 100 грамів цукру;

– 1 яйце;

– 350 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– ванільний цукор та кориця до смаку.

Різдвяне печиво можна приготувати дуже швидко / Фото Pixabay

Приготування:

М’яке вершкове масло розітріть із цукром та ваніллю до однорідної маси. Вбийте яйце, додайте корицю й ретельно перемішайте суміш. В окремій мисці просійте борошно разом із розпушувачем, після чого з’єднайте сухі інгредієнти з масляною основою та замісіть м’яке тісто. Готове тісто розкачайте у пласт, виріжте фігурки за допомогою формочок і перекладіть їх на деко, застелене пергаментним папером. Поставте у розігріту до 180 градусів духовку та випікайте 10 – 15 хвилин до легкого рум’яного кольору.

Чим прикрасити різдвяне печиво?

Спробуйте королівську глазур – це класика для різдвяного печива. Для її приготування треба лише яєчний білок та цукрова пудра, розповідає портал Kuchnia.

Якщо збираєтеся робити деталізований малюнок – краще робити глазур більш густою. Після висихання вона буде твердою та блискучою, що надасть печиву святкового вигляду.

Як рецепти стануть у пригоді?