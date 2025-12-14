Різдво не будо довершеним, якщо на столі немає ароматного домашнього печива. Саме воно створює таку лагідну атмосферу тепла і затишку. 24 Канал пропонує зберегти рецепт порталу Przyslij przepis на випадок, якщо на приготування печива буде вкрай обмаль часу.
Як швидко приготувати різдвяне печиво?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів вершкового масла;
– 100 грамів цукру;
– 1 яйце;
– 350 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– ванільний цукор та кориця до смаку.
Різдвяне печиво можна приготувати дуже швидко / Фото Pixabay
Приготування:
- М’яке вершкове масло розітріть із цукром та ваніллю до однорідної маси.
- Вбийте яйце, додайте корицю й ретельно перемішайте суміш.
- В окремій мисці просійте борошно разом із розпушувачем, після чого з’єднайте сухі інгредієнти з масляною основою та замісіть м’яке тісто.
- Готове тісто розкачайте у пласт, виріжте фігурки за допомогою формочок і перекладіть їх на деко, застелене пергаментним папером.
- Поставте у розігріту до 180 градусів духовку та випікайте 10 – 15 хвилин до легкого рум’яного кольору.
Чим прикрасити різдвяне печиво?
Спробуйте королівську глазур – це класика для різдвяного печива. Для її приготування треба лише яєчний білок та цукрова пудра, розповідає портал Kuchnia.
Якщо збираєтеся робити деталізований малюнок – краще робити глазур більш густою. Після висихання вона буде твердою та блискучою, що надасть печиву святкового вигляду.
