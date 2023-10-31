Здивуйте дітей на Геловін: рецепт макаронів в томатному соусі

31 жовтня 2023, 12:33
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Якщо ви святкуєте Геловін, ця страва допоможе зробити тематичний стіл з наїдками ще "моторошнішим", але дуже смачним. Спробуйте такий варіант макаронів та насолоджуйтеся смаком.

Геловін щороку святкують з 31 жовтня на 1 листопада у День всіх святих. Хоч деякі вважають цей день моторошним, але його дуже обожнюють діти: можна погратися у відьмочок та поласувати тематичними наїдками.

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24 канал підготував рецепт основної страви з макаронів, яку ми прикрасили мордочкою з їстівних продуктів, аби навіть звичайний обід перетворився на невеличке свято.

Рецепт макаронів на Геловін

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 200 грамів макаронів;
 – 300 грамів томатного соусу з базиліком;
 – 2 скибки сиру;
 – кілька чорних оливок;
 – яєчний білок варений.

Приготування:

  • Відварюємо макарони у підсоленій киплячій воді до готовності згідно з інструкцією на упаковці (10 – 15 хвилин).
  • Зціджуємо воду та поливаємо макарони томатним соусом. Перемішуємо та викладаємо порційно на тарілки.
  • З вареного білка вирізаємо кільця, оливки розрізаємо навпіл. З сиру формуємо гострі зуби та викладаємо все на макарони, аби вийшла мордочка та очі.
  • Подаємо до столу та насолоджуємося.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак