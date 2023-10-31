Здивуйте дітей на Геловін: рецепт макаронів в томатному соусі
31 жовтня 2023, 12:33Читать новость на русском
Якщо ви святкуєте Геловін, ця страва допоможе зробити тематичний стіл з наїдками ще "моторошнішим", але дуже смачним. Спробуйте такий варіант макаронів та насолоджуйтеся смаком.
Геловін щороку святкують з 31 жовтня на 1 листопада у День всіх святих. Хоч деякі вважають цей день моторошним, але його дуже обожнюють діти: можна погратися у відьмочок та поласувати тематичними наїдками.
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24 канал підготував рецепт основної страви з макаронів, яку ми прикрасили мордочкою з їстівних продуктів, аби навіть звичайний обід перетворився на невеличке свято.
Рецепт макаронів на Геловін
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
– 200 грамів макаронів;
– 300 грамів томатного соусу з базиліком;
– 2 скибки сиру;
– кілька чорних оливок;
– яєчний білок варений.
Приготування:
- Відварюємо макарони у підсоленій киплячій воді до готовності згідно з інструкцією на упаковці (10 – 15 хвилин).
- Зціджуємо воду та поливаємо макарони томатним соусом. Перемішуємо та викладаємо порційно на тарілки.
- З вареного білка вирізаємо кільця, оливки розрізаємо навпіл. З сиру формуємо гострі зуби та викладаємо все на макарони, аби вийшла мордочка та очі.
- Подаємо до столу та насолоджуємося.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати закуску у вигляді гарбузів на Геловін.