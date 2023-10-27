Популярні сніданки з цілого світу, які ви точно захочете повторити

09:44

Чим снідаєте ви? У Франції зазвичай подають солодкі тости чи круасани, а в США перекушують швидкими мюслями з молоком. Ми зазвичай обираємо швидкі сендвічі з сосисками чи шинкою, або солодкі млинці.