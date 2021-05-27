Клубника – ярко-красная ягода с мелкими семенами, которую обожают дети и взрослые.

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Польза клубники

Клубника чрезвычайно полезна для человеческого организма, в 8 штучках этих ягод содержится больше витамина С, чем в целом апельсине с кожурой. Сочная ягода также содержит много фолиевой кислоты и витамина К.



Спелая клубника с семенами в середине ягоды / Фото global plant genetics

Клубника содержит много антиоксидантов, оказывает противовоспалительное и нейропротекторное действие. Ягоды положительно влияют на сердечно-сосудистую систему человека, снижает возможность заболеть раком простаты, ротовой полости и кишечника.

Как правильно выбирать клубнику

Не спешите покупать клубнику как только она появилась на прилавках магазинов или на рынках. Обычно первая клубника обильно приправлена химикатами, нитратами, которые крайне негативно влияют на человеческий организм. Отдавайте предпочтение проверенным продавцам клубники, если покупаете ее на стихийном рынке, или известному производителю, если ваш выбор пал на супермаркет. Цвет клубники подскажет вам: она спелая или еще не созрела – чем он ярче, тем слаще клубника. Наиболее сочной является мелкая клубника. Выбирайте упругие, не задавленные ягоды со свежими зелеными хвостиками. Натуральная спелая клубника имеет ярко выраженный аромат, именно по нему следует выбирать ягоды без нитратов. У спелой клубники семечки будут внутри ягоды, а у недоспевшей – будут выпирать из поверхности.



Как выбрать клубнику / инфографика 24 канала

Как есть и хранить клубнику

Перед употреблением обязательно помойте клубнику в большом количестве воды. Лучше всего набрать глубокую миску воды, добавить соды из расчета 10 граммов на 1 литр воды и оставить ягоды в растворе на 10 минут.

Промойте клубнику водой, откиньте на дуршлаг и переходите к удалению хвостиков.

Чтобы клубника лучше хранилась и не портилась – покупайте только свежие, не перезрелые ягоды. Максимальный срок хранения свежей ягоды – неделя.



Клубничный торт / Фото sites google

Не мойте сразу всю клубнику, ведь так она начнет быстрее портиться. Мойте столько ягод, сколько планируете съесть. Чтобы избавиться от излишней влажности, сразу переберите клубнику, отделите свежую от помятой, а далее переложите ее слоями бумажного полотенца.

Что приготовить из клубники

Торт "Фризье";

Клубничные коктейли и смузи;

Свежий салат из шпината и клубники;

Бисквитные торты;

Варенье и джемы на зиму;

Мороженое;

Десерты в стаканах а-ля Трайфл;

Компот и сидр.

Лакомьтесь вкусной и сочной клубничкой правильно и обогащайте организм только полезными продуктами, ведь мы – то, что мы едим. Приятного аппетита!