Полуниця – яскраво червона ягода з дрібними насінинками, яку обожнюють діти та дорослі.

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Користь полуниці

Полуниця надзвичайно корисна для людського організму, у 8 штучках цих ягід міститься більше вітаміну С ніж у цілому апельсині зі шкіркою. Соковита ягода також містить багато фолієвої кислоти та вітаміну К.

Стигла полуниця з насінинками в середині ягоди / Фото global plant genetics

Полуниця містить багато антиоксидантів, виконує протизапальну та нейропротекторну дію. Ягоди позитивно впливають на серцево-судинну систему людини, знижує можливість захворіти на рак простати, ротової порожнини та кишківника.

Як правильно обирати полуницю

Не поспішайте купувати полуницю, як тільки вона з'явилася на прилавках магазинів чи на ринках. Зазвичай перша полуниця рясно скроплена хімікатами, нітратами, які вкрай негативно впливають на людський організм. Віддавайте перевагу перевіреним продавцям полуниці, якщо купуєте її на стихійному ринку або відомому виробнику, якщо ваш вибір впав на супермаркет. Колір полуниці підкаже вам чи вона спіла чи ще не достигла: чим він яскравіший, тим солодша полуниця. Найбільш соковитою є дрібна полуниця. Обирайте пружні, не задавлені ягоди зі свіжими зеленими хвостиками. Натуральна стигла полуниця має яскраво виражений аромат, саме за ним слід обирати ягоди без нітратів. У стиглої полуниці насінинки будуть всередині ягоди, а у недоспілої – випиратимуть з поверхні.

Як обрати полуницю / Інфографіка 24 каналу

Як їсти та зберігати полуницю

Перед вживанням обов'язково помийте полуницю у великій кількості води. Найкраще набрати глибоку миску води, додати соди з розрахунку 10 грамів на 1 літр води та залишити ягоди в розчині на 10 хвилин.

Промийте полуницю водою, відкиньте на друшляк та переходьте до видалення хвостиків.

Щоб полуниця краще зберігалася та не псувалася купуйте тільки свіжі, не перестиглі ягоди. Максимальний термін зберігання свіжої ягоди – тиждень.

Полуничний торт / Фото sites google

Не мийте одразу всю полуницю, адже так вона почне швидше псуватися. Мийте стільки ягід, скільки плануєте з'їсти. Щоб позбутися зайвої вологості одразу переберіть полуницю, відділіть свіжу від пом'ятої, а далі перекладіть її шарами паперового рушника.

Що приготувати з полуниці

Торт "Фрізьє";

Полуничні коктейлі та смузі;

Свіжий салат зі шпинату та полуниці;

Бісквітні торти;

Варення та джеми на зиму;

Морозиво;

Десерти в склянках а-ля Трайфл;

Компот та сидр.

Ласуйте смачною та соковитою полуничкою правильно та збагачуйте організм тільки корисними продуктами, адже ми є те, що ми їмо. Смачного!