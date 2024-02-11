Приготовите за 5 минут: самая вкусная намазка из яиц – сохраните этот гениальный рецепт

Эта намазка готовится без майонеза. Благодаря укропу и зеленому луку она будет очень ароматной.
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Намазка из яиц и чеснока со сметаной
- Время: 5 минут
- Порций: 6
Яйца надо сварить вкрутую / Фото unsplash
Приготовление:
- Отваренные яйца почистьте и натрите на мелкую терку.
- Мелко нарежьте укроп и зеленый лук, чеснок пропустите через пресс.
- Сыр натрите на терке. Смешайте все ингредиенты в одной миске, заправьте сметаной.
- Добавьте соль, перец, горчицу в зернах и хорошо перемешайте.