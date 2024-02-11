Эта намазка готовится без майонеза. Благодаря укропу и зеленому луку она будет очень ароматной.

Стоит попробовать Украинский фастфуд, с которым не сравнится даже бургер: готовим бендерики с капустой

Намазка из яиц и чеснока со сметаной

  • Время: 5 минут
  • Порций: 6

Приготовите за 5 минут: самая вкусная намазка из яиц – сохраните этот гениальный рецепт
Яйца надо сварить вкрутую / Фото unsplash

Приготовление:

  1. Отваренные яйца почистьте и натрите на мелкую терку.
  2. Мелко нарежьте укроп и зеленый лук, чеснок пропустите через пресс.
  3. Сыр натрите на терке. Смешайте все ингредиенты в одной миске, заправьте сметаной.
  4. Добавьте соль, перец, горчицу в зернах и хорошо перемешайте.