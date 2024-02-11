Ця намазка готується без майонезу. Завдяки кропу та зеленій цибулі вона буде дуже ароматною.

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Намазка з яєць і часнику зі сметаною

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 6

Приготуєте за 5 хвилин: найсмачніша намазка з яєць – збережіть цей геніальний рецепт
Яйця треба зварити на круто / Фото unsplash

Приготування:

  1. Відварені яйця почистьте та натріть на дрібну терку.
  2. Дрібно наріжте кріп і зелену цибулю, часник пропустіть через прес.
  3. Сир натріть на тертці. Змішайте всі інгредієнти в одній мисці, заправте сметаною.
  4. Додайте сіль, перець, гірчицю в зернах та добре перемішайте.