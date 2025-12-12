"Грибна галявина" – це той салат, який вже цілком заслужено здобув статус легенди. Прості інгредієнти, небагато зусиль та неймовірний результат – саме те, що треба кожній господині. 24 Канал пропонує відтворити цей салат без зайвих зусиль за рецептом з TikTok gotuyemo_vdoma.
Як приготувати салат "Грибна галявина"?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– варена картопля;
– варені яйця;
– шинка;
– корейська морква;
– шампіньйони (свіжі або обсмажені);
– кріп;
– майонез;
– сіль та перець до смаку.
Готуємо смачний та яскравий салат без зайвих зусиль: відео
Приготування:
- На тарілку встановлюємо кільце. Перший шар – натерта варена картопля. Трамбуємо та перемащуємо майонезом.
- Повторюємо те саме з наступними шарами: шинка, терта морква, натерті варені яйця.
- Легко перемащуємо майонезом та посипаємо кропом, щоб утворилася "галявина".
- Прикрашаємо салат грибами.
Чим замінити майонез?
В цьому рецепті ви легко можете використати сметану або натуральний йогурт. Але тоді треба додати їм трішки акцентів, радить Kuchnia.
Наприклад, буде доречно скропити їх лимонним соком та додати трішки спецій. А ще за бажання можна додати сухий часник, але зовсім маленьку дрібку.
