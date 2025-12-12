"Грибна галявина" – це той салат, який вже цілком заслужено здобув статус легенди. Прості інгредієнти, небагато зусиль та неймовірний результат – саме те, що треба кожній господині. 24 Канал пропонує відтворити цей салат без зайвих зусиль за рецептом з TikTok gotuyemo_vdoma.

Як приготувати салат "Грибна галявина"?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– варена картопля;

– варені яйця;

– шинка;

– корейська морква;

– шампіньйони (свіжі або обсмажені);

– кріп;

– майонез;

– сіль та перець до смаку.

Готуємо смачний та яскравий салат без зайвих зусиль: відео

Приготування:

На тарілку встановлюємо кільце. Перший шар – натерта варена картопля. Трамбуємо та перемащуємо майонезом. Повторюємо те саме з наступними шарами: шинка, терта морква, натерті варені яйця. Легко перемащуємо майонезом та посипаємо кропом, щоб утворилася "галявина". Прикрашаємо салат грибами.

Чим замінити майонез?

В цьому рецепті ви легко можете використати сметану або натуральний йогурт. Але тоді треба додати їм трішки акцентів, радить Kuchnia.

Наприклад, буде доречно скропити їх лимонним соком та додати трішки спецій. А ще за бажання можна додати сухий часник, але зовсім маленьку дрібку.

