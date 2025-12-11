Святкові салати – це чудова можливість спробувати щось яскраве та незвичне. Салати без майонезу подарують не лише відчуття свята, а й легкість, яка точно стане в пригоді за святковим столом. розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad.

Салат з кальмарів та авокадо

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів кальмарів;

– 1 авокадо;

– 10 перепелиних яєць;

– 2 свіжих огірки;

– обсмажений кунжут;

– кінза;

соус:

– 10 грамів соусу "Солодкий чилі";

– 20 мілілітрів соєвого соусу;

– 20 мілілітрів оливкової олії; – дрібка солі.

Приготування:

Спочатку підготуйте кальмари: розріжте тушки, зніміть тоненьку шкірку та наріжте м’якоть прямокутниками. Зробіть на кожному шматочку часті неглибокі надрізи. Опустіть кальмари в підсолений кип'яток і витягніть одразу після повторного закипання води – головне не перетримати. Тепер соус: змішайте рослинну олію, соєвий соус, солодкий чилі та трохи солі. Добре розмішайте до однорідності. Відваріть перепелині яйця, охолодіть та очистіть. Огірки, авокадо та яйця наріжте довільними шматочками. Додайте до соусу кальмари, перемішайте, а потім з'єднайте їх з усіма інгредієнтами салату. В кінці всипте дрібно нарізану кінзу й посипте готову страву кунжутом.

Салат з перепелиними яйцями

Цей салат стане подарунком навіть для естетів. І головне – вигляд цілком рівний смаку, переконує портал Smaker.

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 5 – 6 перепелиних яєць;

– 150 грамів помідорів черрі;

– пучок листя салату;

– 400 грамів курячого філе;

– 100 грамів чорних оливок;

– 2 – 3 скибочки черствого пшеничного хліба;

– 1 столова ложка вершкового масла;

– сушені трави: чебрець, орегано, базилік, майоран до смаку;

– дрібка паприки;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– 2 столові ложки олії;

соус:

– 2 столові ложки винного оцту або лимонного соку;

– 2 – 3 столові ложки оливкової олії;

– сіль і перець до смаку;

– за бажанням 1 зубчик часнику.

Приготування:

Куряче м’ясо промийте, обсушіть паперовими рушниками й відкладіть. У склянці змішайте гірчицю, рослинну олію та сухі трави. Ретельно змастіть ним куряче філе, після чого загорніть у фольгу або помістіть у рукав для запікання. Готуйте в духовці при 180 градусах приблизно 20 – 30 хвилин. За бажанням курку можна не запікати, а відварити чи обсмажити на сковороді. Після приготування дайте охолонути й наріжте кубиками. Хліб наріжте невеликими кубиками та підсмажте на вершковому маслі до золотистості. Яйця відваріть на круто. Для заправки змішайте в мисці оцет, олію, сушені трави, сіль і перець. На велику тарілку викладіть листя салату. Зверху розподіліть шматочки курки та підсмажені сухарики. Додайте маслини, порізані помідори та перепелині яйця. Завершіть страву ароматною заправкою. Можна додати трішки сухого часнику.

Салат з прошуто та апельсинами

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 упаковка мікс салату або руколи;

– 100 грамів хамону;

– 100 – 150 грамів сиру;

– 2 мандаринки без кісточок;

– горіхи до смаку;

заправка:

– 6 столових ложок рослинної олії;

– 2 столові ложки бальзамічного оцту;

– 1 столова ложка меду;

– сіль до смаку.

Приготування:

Беремо велику тарілку, в центр ставимо склянку. Обкладаємо її салатом та хамоном. Потім викладаємо мандарини дольками та сир, посипаємо горіхами. Змішуємо всі інгредієнти для заправки. Забираємо склянку та викладаємо заправку на центр.

