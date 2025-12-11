Святкові салати – це чудова можливість спробувати щось яскраве та незвичне. Салати без майонезу подарують не лише відчуття свята, а й легкість, яка точно стане в пригоді за святковим столом. розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad.
Салат з кальмарів та авокадо
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів кальмарів;
– 1 авокадо;
– 10 перепелиних яєць;
– 2 свіжих огірки;
– обсмажений кунжут;
– кінза;
соус:
– 10 грамів соусу "Солодкий чилі";
– 20 мілілітрів соєвого соусу;
– 20 мілілітрів оливкової олії; – дрібка солі.
Оригінальність у кожному шматочку / Скриншот з відео Лізи Глінської
Приготування:
- Спочатку підготуйте кальмари: розріжте тушки, зніміть тоненьку шкірку та наріжте м’якоть прямокутниками.
- Зробіть на кожному шматочку часті неглибокі надрізи.
- Опустіть кальмари в підсолений кип'яток і витягніть одразу після повторного закипання води – головне не перетримати.
- Тепер соус: змішайте рослинну олію, соєвий соус, солодкий чилі та трохи солі.
- Добре розмішайте до однорідності. Відваріть перепелині яйця, охолодіть та очистіть.
- Огірки, авокадо та яйця наріжте довільними шматочками.
- Додайте до соусу кальмари, перемішайте, а потім з'єднайте їх з усіма інгредієнтами салату.
- В кінці всипте дрібно нарізану кінзу й посипте готову страву кунжутом.
Салат з перепелиними яйцями
Цей салат стане подарунком навіть для естетів. І головне – вигляд цілком рівний смаку, переконує портал Smaker.
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 5 – 6 перепелиних яєць;
– 150 грамів помідорів черрі;
– пучок листя салату;
– 400 грамів курячого філе;
– 100 грамів чорних оливок;
– 2 – 3 скибочки черствого пшеничного хліба;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– сушені трави: чебрець, орегано, базилік, майоран до смаку;
– дрібка паприки;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 2 столові ложки олії;
соус:
– 2 столові ложки винного оцту або лимонного соку;
– 2 – 3 столові ложки оливкової олії;
– сіль і перець до смаку;
– за бажанням 1 зубчик часнику.
Насолода для естета / Фото Cookpad
Приготування:
- Куряче м’ясо промийте, обсушіть паперовими рушниками й відкладіть.
- У склянці змішайте гірчицю, рослинну олію та сухі трави.
- Ретельно змастіть ним куряче філе, після чого загорніть у фольгу або помістіть у рукав для запікання. Готуйте в духовці при 180 градусах приблизно 20 – 30 хвилин.
- За бажанням курку можна не запікати, а відварити чи обсмажити на сковороді.
- Після приготування дайте охолонути й наріжте кубиками. Хліб наріжте невеликими кубиками та підсмажте на вершковому маслі до золотистості.
- Яйця відваріть на круто. Для заправки змішайте в мисці оцет, олію, сушені трави, сіль і перець.
- На велику тарілку викладіть листя салату. Зверху розподіліть шматочки курки та підсмажені сухарики.
- Додайте маслини, порізані помідори та перепелині яйця. Завершіть страву ароматною заправкою. Можна додати трішки сухого часнику.
Салат з прошуто та апельсинами
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 упаковка мікс салату або руколи;
– 100 грамів хамону;
– 100 – 150 грамів сиру;
– 2 мандаринки без кісточок;
– горіхи до смаку;
заправка:
– 6 столових ложок рослинної олії;
– 2 столові ложки бальзамічного оцту;
– 1 столова ложка меду;
– сіль до смаку.
Як приготувати святковий салат: дивіться відео
Приготування:
- Беремо велику тарілку, в центр ставимо склянку. Обкладаємо її салатом та хамоном.
- Потім викладаємо мандарини дольками та сир, посипаємо горіхами.
- Змішуємо всі інгредієнти для заправки.
- Забираємо склянку та викладаємо заправку на центр.
