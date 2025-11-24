Таку закуску варто приготувати в день іменин Катерини – вона проста у приготуванні, але водночас надасть атмосфері святкового настрою, інформує 24 Канал за посиланням на hyser. До того ж цей салат зручно готувати навіть тоді, коли часу зовсім обмаль.

Як приготувати салат "Катерина"

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів курячої печінки;

– 1 качан пекінської капусти;

– 120 грамів копченого сиру;

– 1 червона цибулина;

– 2 чайні ложки цукру;

– 1 чайна ложка солі;

– 6 столових ложок яблучного оцту;

– 100 грамів води;

– майонез до смаку.

Святковий настрій без зусиль / Фото hyser

Приготування:

Наріжте червону цибулю пір’ям і замаринуйте її в суміші цукру, солі та яблучного оцту. Залийте цибулю водою й залиште на 30 хвилин. Печінку відваріть до готовності та наріжте дрібними шматочками. Нашинкуйте пекінську капусту, а копчений сир натріть на дрібній тертці. Змастіть тарілку майонезом і спершу викладіть шар капусти. Нанесіть на нього сіточку з майонезу та додайте шар сиру. Знову зробіть майонезну сіточку й викладіть печінку. Печінковий шар також змастіть майонезом і зверху викладіть відтиснуту від маринаду цибулю. Злегка промажте цибулю майонезом і посипте верх залишками копченого сиру. За бажанням прикрасьте салат зеленою цибулею. Перед подачею дайте салату настоятися приблизно пів години.

Як вибрати пекінську капусту?

Щоб вибрати гарну китайську капусту, купуйте компактні головки з яскравим, неушкодженим листям, уникайте тих, що мають зміну кольору або пошкодження, пише kaufland.

Перевірте, чи головка тверда та важка для свого розміру, що свідчить про соковитість. Саме від капусти буде залежати смаковий фон салату, тому до цього потрібно поставитися дуже ретельно.

