Одна з головних проблем при смаженні пиріжків – вони можуть вибухати на сковороді. Як цього можна уникнути розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Рецепти і технології".
Як правильно смажити пиріжки?
Найчастіша проблема – начинка занадто рідка, а тісто ще добре не підійшло. В результаті начинка витікає на гарячу олію – і "вибуху" пиріжка вже просто не уникнути.
Ще одна проблема може полягати у невідповідному посуді. Пиріжки потрібно смажити на сковороді з товстим дном з великою кількістю олії, або ж у фритюрі.
До речі, викладати пиріжки потрібно вже на дуже гарячу олію – так вони збережуть форму, не вберуть багато жиру та матимуть чудовий колір.
Які секрети стануть у пригоді?
