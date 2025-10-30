Одна з головних проблем при смаженні пиріжків – вони можуть вибухати на сковороді. Як цього можна уникнути розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Рецепти і технології".

Як правильно смажити пиріжки?

Найчастіша проблема – начинка занадто рідка, а тісто ще добре не підійшло. В результаті начинка витікає на гарячу олію – і "вибуху" пиріжка вже просто не уникнути.

Ще одна проблема може полягати у невідповідному посуді. Пиріжки потрібно смажити на сковороді з товстим дном з великою кількістю олії, або ж у фритюрі.

До речі, викладати пиріжки потрібно вже на дуже гарячу олію – так вони збережуть форму, не вберуть багато жиру та матимуть чудовий колір.

А приготувати улюблені пиріжки можна за рецептом з TikTok _fil.anna_.

Які секрети стануть у пригоді?