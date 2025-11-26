Він чудово підходить до будь-якої м’ясної тарілки, намазок чи святкових закусок, інформує 24 Канал з посиланням на TikTok emiliya.yevtushenko. Готується він без зайвих кроків та виходить ніжним і кремовим.

Як приготувати смачний паштет?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 600 – 700 грамів курячої печінки;

– 2 середні моркви;

– 2 середні цибулини;

– 3 – 4 зубчики часнику;

– 100 грамів вершкового масла;

– 200 мілілітрів вершків будь-якої жирності;

– 100 мілілітрів води;

– сіль до смаку;

– перець до смаку.

Як приготувати паштет з печінки: дивіться відео

Приготування:

Добре очистіть печінку, приберіть усе зайве, промийте та обсушіть. Наріжте моркву й цибулю довільними шматками. На маслі обсмажте овочі до м’якості, потім додайте часник і потримайте його на вогні приблизно хвилину, щоб він розкрив аромат. Додайте печінку й обсмажуйте, поки вона не посвітлішає. Влийте вершки та воду, посоліть, поперчіть і тушкуйте близько 10 хвилин. Перекладіть усе в чашу блендера, додайте вершкове масло та збийте до дуже ніжної, однорідної текстури. Частину готової маси перекладіть у баночку та залийте зверху тонким шаром масла, щоб паштет не вбирав зайвих запахів. Решту розкладіть у силіконові форми, заморозьте й перемістіть у зіп-пакети. Коли потрібно, просто переставте порцію в холодильник на ніч – і паштет буде готовий.

Як вибрати справжнє вершкове масло?

Найперше перевірте термін придатності масла, пише TODAY. Уникайте упаковки зі здуттям або розривами.

Запах має бути чистим, злегка солодким. Будьте обережні з маслом, де вказано довгий список інгредієнтів, оскільки так є дуже висока ймовірність, що в складі продукту багато наповнювачів.

