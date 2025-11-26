Він чудово підходить до будь-якої м’ясної тарілки, намазок чи святкових закусок, інформує 24 Канал з посиланням на TikTok emiliya.yevtushenko. Готується він без зайвих кроків та виходить ніжним і кремовим.
Як приготувати смачний паштет?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 600 – 700 грамів курячої печінки;
– 2 середні моркви;
– 2 середні цибулини;
– 3 – 4 зубчики часнику;
– 100 грамів вершкового масла;
– 200 мілілітрів вершків будь-якої жирності;
– 100 мілілітрів води;
– сіль до смаку;
– перець до смаку.
Як приготувати паштет з печінки: дивіться відео
Приготування:
- Добре очистіть печінку, приберіть усе зайве, промийте та обсушіть.
- Наріжте моркву й цибулю довільними шматками.
- На маслі обсмажте овочі до м’якості, потім додайте часник і потримайте його на вогні приблизно хвилину, щоб він розкрив аромат.
- Додайте печінку й обсмажуйте, поки вона не посвітлішає.
- Влийте вершки та воду, посоліть, поперчіть і тушкуйте близько 10 хвилин.
- Перекладіть усе в чашу блендера, додайте вершкове масло та збийте до дуже ніжної, однорідної текстури.
- Частину готової маси перекладіть у баночку та залийте зверху тонким шаром масла, щоб паштет не вбирав зайвих запахів.
- Решту розкладіть у силіконові форми, заморозьте й перемістіть у зіп-пакети.
- Коли потрібно, просто переставте порцію в холодильник на ніч – і паштет буде готовий.
Як вибрати справжнє вершкове масло?
Найперше перевірте термін придатності масла, пише TODAY. Уникайте упаковки зі здуттям або розривами.
Запах має бути чистим, злегка солодким. Будьте обережні з маслом, де вказано довгий список інгредієнтів, оскільки так є дуже висока ймовірність, що в складі продукту багато наповнювачів.
Які закуски треба спробувати?
Якщо маєте пекінку – цей салат потішить вас простотою та неймовірним смаком.
А на сніданок можна спробувати неймовірний рулет з лаваша, який можна зробити навіть без світла.