Мʼясо та овочі – чудове й гармонійне поєднання, а особливо, коли йдеться про улюблені чанахи. Запах збере близьких за столом ще до того, як страва буде готова. 24 Канал пропонує насолодитися сімейною трапезою з рецептом з TikTok mil_alexx_pp.
Читайте також Забудете дорогу до кондитерської та магазину: торт не кефірі "все змішали – і в духовку"
Як приготувати чанахи по-домашньому?
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2 курячих філе;
– 2 цибулини;
– 2 моркви;
– 2 помідори;
– 6 – 8 картоплин;
– 1 склянка відвареної квасолі;
– 2 – 3 столові ложки борошна;
– 8 штук шампіньйонів;
– сіль, перець, спеції – до смаку;
– зелень (петрушка, кріп) – для подачі.
Як приготувати смачні чанахи вдома: дивіться відео
Приготування:
- Очистіть овочі, а куряче філе наріжте невеликими шматочками.
- Обсмажте м’ясо на олії до рум’яності, додайте борошно й прогрійте ще кілька хвилин.
- Потім всипте кубики цибулі, терту моркву, подрібнені помідори та нарізані гриби.
- Приправте, влийте трохи води й тушкуйте близько 15 хвилин.
- Картоплю наріжте кубиками та підсмажте до напівготовності.
- У горщики покладіть картоплю та квасолю, а зверху м’ясо з овочами.
- Долийте воду або бульйон, щоб покривала овочі і мʼясо.
- Запікайте під кришками при 180 градусах приблизно 30 – 35 хвилин.
- Подавайте, посипавши свіжою зеленню.
Яке мʼясо обирати для чанахів?
В оригіналі для чанахів використовують баранину, але цей вид мʼяса в нас не завжди доступний. Саме тому в рецептах переважають яловичина, свинина та курятина, розповідає Beszamel.
Яке б мʼясо ви не взяли – обовʼязково нарізайте його великими шматками. Воно повинно залишитись соковитим.
Чим ще потішити рідних?
Зробіть великий запас форшмаку, щоб вони завжди мали чим перекусити.
А ще їм можуть сподобатися рулетики з лаваша, з якими у вас не буде зайвих клопотів.