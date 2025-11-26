Мʼясо та овочі – чудове й гармонійне поєднання, а особливо, коли йдеться про улюблені чанахи. Запах збере близьких за столом ще до того, як страва буде готова. 24 Канал пропонує насолодитися сімейною трапезою з рецептом з TikTok mil_alexx_pp.

Як приготувати чанахи по-домашньому?

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 2 курячих філе;
– 2 цибулини;
– 2 моркви;
– 2 помідори;
– 6 – 8 картоплин;
– 1 склянка відвареної квасолі;
– 2 – 3 столові ложки борошна;
– 8 штук шампіньйонів;
– сіль, перець, спеції – до смаку;
– зелень (петрушка, кріп) – для подачі.

Як приготувати смачні чанахи вдома: дивіться відео

@mil_alexx_pp ЧАНАХИ ПО-ПРОСТОМУ, швидкий варіант ⠀ ️ Маленьке прохання - якщо зберегли собі рецепт, скиньте в коментарі і поставте ️, мені це дуже важливо Нам знадобиться: 750г картоплі 750г м’яса(філе курки чи свинини) 150г моркви 150г цибулі? 2 банки квасолі - 550г сіль, солодка паприка, спеції до курки, мелений перець 3ст.л томату 30г олії 30г борошна 3-4 зубчика часника? 1.5-2л. води час приготування: 50-60хв КБЖВ на 100г :К.95 Б.7.6 Ж.2.2 В. 10.6 Прийом: обід ️вага всієї порції - 2300г в велику каструлю влийте олію, вкиньте шматки нарізаного м'яса(я брав курку, але можна і інше), додайте спеції до курки, сіль, видавіть часник. Перемішуючи обсмажуйте на великому вогні 10хв додайте нарізану цибулю і моркву, копчену паприку, мелений перець, перемішуючи смажте на середньому вогні 7-10хв паралельно, на олії, обсмажте картоплю нарізану кубиками - смажте перемішуючи, до золотистої кірочки а тим часом до м'яса додайте кілька ложок томату чи кетчупу, борошно, залийте 1.5-2л води. Перемішуючи готуйте 20хв додайте обсмажену картоплю і консервовану квасолю, я її купую у Сільпо. проварюємо ще 10хв і готово - для подачі присипте зеленню Всім смачного #чанахи #чанахирецепт #mil_alexx #чанахскурицей #рецептиукраїнською #рагу #бограч #мясосовощами ♬ Le Monde - From Talk to Me - Richard Carter

Приготування:

  1. Очистіть овочі, а куряче філе наріжте невеликими шматочками.
  2. Обсмажте м’ясо на олії до рум’яності, додайте борошно й прогрійте ще кілька хвилин.
  3. Потім всипте кубики цибулі, терту моркву, подрібнені помідори та нарізані гриби.
  4. Приправте, влийте трохи води й тушкуйте близько 15 хвилин.
  5. Картоплю наріжте кубиками та підсмажте до напівготовності.
  6. У горщики покладіть картоплю та квасолю, а зверху м’ясо з овочами.
  7. Долийте воду або бульйон, щоб покривала овочі і мʼясо.
  8. Запікайте під кришками при 180 градусах приблизно 30 – 35 хвилин.
  9. Подавайте, посипавши свіжою зеленню.

Яке мʼясо обирати для чанахів?

В оригіналі для чанахів використовують баранину, але цей вид мʼяса в нас не завжди доступний. Саме тому в рецептах переважають яловичина, свинина та курятина, розповідає Beszamel.

Яке б мʼясо ви не взяли – обовʼязково нарізайте його великими шматками. Воно повинно залишитись соковитим.

