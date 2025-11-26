Мʼясо та овочі – чудове й гармонійне поєднання, а особливо, коли йдеться про улюблені чанахи. Запах збере близьких за столом ще до того, як страва буде готова. 24 Канал пропонує насолодитися сімейною трапезою з рецептом з TikTok mil_alexx_pp.

Як приготувати чанахи по-домашньому?

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 курячих філе;

– 2 цибулини;

– 2 моркви;

– 2 помідори;

– 6 – 8 картоплин;

– 1 склянка відвареної квасолі;

– 2 – 3 столові ложки борошна;

– 8 штук шампіньйонів;

– сіль, перець, спеції – до смаку;

– зелень (петрушка, кріп) – для подачі.

Приготування:

Очистіть овочі, а куряче філе наріжте невеликими шматочками. Обсмажте м’ясо на олії до рум’яності, додайте борошно й прогрійте ще кілька хвилин. Потім всипте кубики цибулі, терту моркву, подрібнені помідори та нарізані гриби. Приправте, влийте трохи води й тушкуйте близько 15 хвилин. Картоплю наріжте кубиками та підсмажте до напівготовності. У горщики покладіть картоплю та квасолю, а зверху м’ясо з овочами. Долийте воду або бульйон, щоб покривала овочі і мʼясо. Запікайте під кришками при 180 градусах приблизно 30 – 35 хвилин. Подавайте, посипавши свіжою зеленню.

Яке мʼясо обирати для чанахів?

В оригіналі для чанахів використовують баранину, але цей вид мʼяса в нас не завжди доступний. Саме тому в рецептах переважають яловичина, свинина та курятина, розповідає Beszamel.

Яке б мʼясо ви не взяли – обовʼязково нарізайте його великими шматками. Воно повинно залишитись соковитим.

