Поєднання курки, шинки, яєць та сирків створює особливу смакову гармонію, встояти перед якою не зможе ніхто. Додаємо трішки горіхових акцентів – і вашою майстерністю будуть захоплюватися, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

Як зробити салат "Снігова королева"?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 300 грамів вареного курячого філе;

– 300 грамів шинки;

– 6 варених яєць;

– 2 плавлені сирки;

– 1 кисло-солодке яблуко;

– 100 грамів смаженого арахісу;

– сіль та перець до смаку;

– 200 грамів майонезу;

маринад для цибулі:

– 1 цибуля;

– пів чайної ложки солі;

– 1 чайна ложка цукру;

– 2 столові ложки води;

– 2 столові ложки оцту.

Незабутній смак свята / Фото "Смачні рецепти"

Приготування:

Цибулю нарізаємо дрібними кубиками і маринуємо на 15 хвилин. Арахіс підсмажуємо на сухій пательні до золотистості та дрібнимо на маленькі шматочки. Решту інгредієнтів нарізаємо кубиками. Яйця ділимо на білки і жовтки. Жовтки мілко натираємо, білки натираємо грубше. Викладаємо салат у кільце. Перший шар – терті плавлені сирки, далі терті жовтки. Кожен шар легко перемащуємо майонезом. Далі йдуть курка, шинка та яблуко. Присипаємо арахісом і притискаємо. Білки викладаємо у два шари. Один перемащуємо майонезом, верхній – ні, щоб вийшла "присипка зі снігу".

Чим ще заправити салат?

Якщо вам не подобається майонез або ви хочете зменшити калорійність страви, то можна трішки схитрувати. Салат так само смачно смакуватиме з густою сметаною або натуральним йогуртом, розповідає Beszamel.

Однак в такому випадку треба врахувати зміщення смакових акцентів. Тоді до заправки треба додати трішки оливкової олії та лимонного соку, щоб заміна була рівноцінною.

