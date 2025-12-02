Поєднання курки, шинки, яєць та сирків створює особливу смакову гармонію, встояти перед якою не зможе ніхто. Додаємо трішки горіхових акцентів – і вашою майстерністю будуть захоплюватися, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

Читайте також Звичайні інгредієнти, а смак несподівано ніжний: як приготувати салат "Наталі"

Як зробити салат "Снігова королева"?

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 300 грамів вареного курячого філе;
– 300 грамів шинки;
– 6 варених яєць;
– 2 плавлені сирки;
– 1 кисло-солодке яблуко;
– 100 грамів смаженого арахісу;
– сіль та перець до смаку;
– 200 грамів майонезу;
маринад для цибулі:
– 1 цибуля;
– пів чайної ложки солі;
– 1 чайна ложка цукру;
– 2 столові ложки води;
– 2 столові ложки оцту.

Салат

Незабутній смак свята / Фото "Смачні рецепти"

Приготування:

  1. Цибулю нарізаємо дрібними кубиками і маринуємо на 15 хвилин.
  2. Арахіс підсмажуємо на сухій пательні до золотистості та дрібнимо на маленькі шматочки.
  3. Решту інгредієнтів нарізаємо кубиками.
  4. Яйця ділимо на білки і жовтки. Жовтки мілко натираємо, білки натираємо грубше.
  5. Викладаємо салат у кільце. Перший шар – терті плавлені сирки, далі терті жовтки. Кожен шар легко перемащуємо майонезом.
  6. Далі йдуть курка, шинка та яблуко. Присипаємо арахісом і притискаємо.
  7. Білки викладаємо у два шари. Один перемащуємо майонезом, верхній – ні, щоб вийшла "присипка зі снігу".

Чим ще заправити салат?

Якщо вам не подобається майонез або ви хочете зменшити калорійність страви, то можна трішки схитрувати. Салат так само смачно смакуватиме з густою сметаною або натуральним йогуртом, розповідає Beszamel.

Однак в такому випадку треба врахувати зміщення смакових акцентів. Тоді до заправки треба додати трішки оливкової олії та лимонного соку, щоб заміна була рівноцінною.

Які ще салати варто спробувати?