Поєднання курки, шинки, яєць та сирків створює особливу смакову гармонію, встояти перед якою не зможе ніхто. Додаємо трішки горіхових акцентів – і вашою майстерністю будуть захоплюватися, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".
Як зробити салат "Снігова королева"?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 300 грамів вареного курячого філе;
– 300 грамів шинки;
– 6 варених яєць;
– 2 плавлені сирки;
– 1 кисло-солодке яблуко;
– 100 грамів смаженого арахісу;
– сіль та перець до смаку;
– 200 грамів майонезу;
маринад для цибулі:
– 1 цибуля;
– пів чайної ложки солі;
– 1 чайна ложка цукру;
– 2 столові ложки води;
– 2 столові ложки оцту.
Незабутній смак свята / Фото "Смачні рецепти"
Приготування:
- Цибулю нарізаємо дрібними кубиками і маринуємо на 15 хвилин.
- Арахіс підсмажуємо на сухій пательні до золотистості та дрібнимо на маленькі шматочки.
- Решту інгредієнтів нарізаємо кубиками.
- Яйця ділимо на білки і жовтки. Жовтки мілко натираємо, білки натираємо грубше.
- Викладаємо салат у кільце. Перший шар – терті плавлені сирки, далі терті жовтки. Кожен шар легко перемащуємо майонезом.
- Далі йдуть курка, шинка та яблуко. Присипаємо арахісом і притискаємо.
- Білки викладаємо у два шари. Один перемащуємо майонезом, верхній – ні, щоб вийшла "присипка зі снігу".
Чим ще заправити салат?
Якщо вам не подобається майонез або ви хочете зменшити калорійність страви, то можна трішки схитрувати. Салат так само смачно смакуватиме з густою сметаною або натуральним йогуртом, розповідає Beszamel.
Однак в такому випадку треба врахувати зміщення смакових акцентів. Тоді до заправки треба додати трішки оливкової олії та лимонного соку, щоб заміна була рівноцінною.
