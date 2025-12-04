Улюблений салат збирається за вже звичним принципом: відварені овочі та яйця, подрібнений оселедець та щедра ложка майонезу між ними. Домашній соус тут буде особливо доречним, інформує 24 Канал з посиланням на Shuba.

Єдина відмінність – замість традиційної форми все викладається на харчову плівку, яка й допомагає перетворити салат на акуратний рулет. Усього шість кроків – і у вас буде оновлена "Шуба", що чудово тримає форму та має гарний вигляд на столі.

Як приготувати "Шубу"?

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 5

Інгредієнти:

– 3 буряки;

– 3 картоплини;

– 3 яйця;

– 3 філе оселедця;

– 1 цибулина;

– 200 грамів майонезу;

– сіль до смаку.

Приготування:

Відваріть буряк, моркву та картоплю до готовності, дайте їм охолонути й почистьте. Яйця зваріть круто і також почистьте. Поріжте філе оселедця невеликими кубиками. Цибулю почистьте і дрібно посічіть. На стіл постеліть харчову плівку. На неї рівномірно натріть буряк і сформуйте з нього прямокутний шар. Змастіть майонезом. Зверху натріть моркву, потім – картоплю та яйця. Кожен шар злегка підсолюйте й промащуйте майонезом. Розкладіть по поверхні овочів кубики оселедця та цибулю. Ще раз змастіть майонезом. Обережно підніміть один край плівки й заверніть салат у щільний рулет. Покладіть його в холодильник на 2 – 3 години, щоб форма стабілізувалася. Перед подачею зніміть плівку, перекладіть рулет на тарілку та наріжте широкими скибками.

Як приготувати буряк?

Для зимових салатів буряк зазвичай відварюють, але радимо скористатися іншим способом, який допоможе зберегти більше вітамінів. Спочатку овочі треба помити та обсушити, а потім – загорнути у кілька шарів фольги та випікати годину при 180 градусах, інформує портал Pysznosci.

Так буряк буде мати не лише кращий смак, а й збереже насичений червоний колір, що, безперечно, додасть салату естетики.

