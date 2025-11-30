У дитинстві все здавалося смачнішим, бо закуски готувала мама з гарним настроєм і в передчутті застілля, інформує 24 Канал з посиланням на TikTok stohantseva.yuliia. І сьогодні ці рецепти працюють так само – варто лише змішати знайомі інгредієнти, щоб повернути той самий смак.

Як приготувати салат з мівіною?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 пачки мівіни;

– 150 грамів ковбаси;

– пів банки кукурудзи;

– 1 свіжий огірок;

– зелена цибуля до смаку;

– майонез до смаку.

Готуємо салат з мівіною: дивіться відео

Приготування:

Мівіну подрібніть і залийте невеликою кількістю окропу – стільки, щоб вона злегка розм’якшила, але не перетворилася на кашу. Ковбасу наріжте тонкою соломкою, огірки та зелену цибулю подрібніть. Змішайте всі підготовлені інгредієнти у глибокій мисці, додайте дрібку солі та заправте майонезом – перемішайте, щоб салат став однорідним і соковитим.

Як приготувати салат "Соняшник"

Така закуска з’являється на столі й одразу збирає погляди, пише TikTok diali_cooking. У ньому є щось по-дитячому радісне: яскраві кольори, акуратні шари й хрусткі пелюстки з чипсів.

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів курячого філе;

– 300 грамів печериць;

– 150 грамів твердого сиру;

– 4 яйця;

– 1 банка консервованої кукурудзи;

– 100 грамів оливок;

– 4 – 5 столових ложок майонезу;

– 1 пачка чипсів для декору.

Робимо салат, який сподобається усім: відео

Приготування:

Відварене куряче філе наріжте й викладіть першим шаром на тарілку. Зверху зробіть легку сіточку з майонезу – це допоможе наступним шарам добре триматися. Далі викладіть тушковані печериці, розрівняйте їх ложкою. Наступним шаром додайте натертий твердий сир і знову злегка змастіть майонезом. Потім додайте подрібнений курячий білок, а зверху посипте натертим жовтком. Рівномірно розподіліть кукурудзу та додайте оливки, розрізані навпіл. По колу викладіть чипси, формуючи гарну "рамку" навколо салату – і подавайте страву до столу.

Як приготувати салат з сухариками?

Цей салат ароматний, хрусткий і дуже ситний – ідеальний варіант для швидкої подачі, інформує TikTok hot.cooko.Така закуска смакує відразу після приготування, але стає ще кращою, коли трохи настоїться.

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів шинки;

– 1 банка консервованої кукурудзи (340 грамів);

– 500 – 800 грамів шампіньйонів;

– 6 столових ложок майонезу;

– 1 чайна ложка соєвого соусу;

– 2 маленькі упаковки сухариків (приблизно 120 грамів);

– 4 зубчики часнику;

– зелена цибуля до смаку;

– перець до смаку.

Салат з сухариками, який всі знають з дитинства: відео приготування

Приготування:

Гриби та шинку наріжте кубиками, додайте пропущений через прес часник і обсмажте все разом до золотистого кольору. Дрібно поріжте зелень і пересипте її у велику миску. Туди ж додайте кукурудзу, сухарики, обсмажені гриби з шинкою, подрібнену цибулю. Поперчіть і заправте майонезом – перемішайте, щоб інгредієнти рівномірно поєдналися. Поставте салат у холодильник приблизно на 2 години – так він настоїться й стане ще смачнішим.

