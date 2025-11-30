У дитинстві все здавалося смачнішим, бо закуски готувала мама з гарним настроєм і в передчутті застілля, інформує 24 Канал з посиланням на TikTok stohantseva.yuliia. І сьогодні ці рецепти працюють так само – варто лише змішати знайомі інгредієнти, щоб повернути той самий смак.
Як приготувати салат з мівіною?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 пачки мівіни;
– 150 грамів ковбаси;
– пів банки кукурудзи;
– 1 свіжий огірок;
– зелена цибуля до смаку;
– майонез до смаку.
Готуємо салат з мівіною: дивіться відео
Приготування:
- Мівіну подрібніть і залийте невеликою кількістю окропу – стільки, щоб вона злегка розм’якшила, але не перетворилася на кашу.
- Ковбасу наріжте тонкою соломкою, огірки та зелену цибулю подрібніть.
- Змішайте всі підготовлені інгредієнти у глибокій мисці, додайте дрібку солі та заправте майонезом – перемішайте, щоб салат став однорідним і соковитим.
Як приготувати салат "Соняшник"
Така закуска з’являється на столі й одразу збирає погляди, пише TikTok diali_cooking. У ньому є щось по-дитячому радісне: яскраві кольори, акуратні шари й хрусткі пелюстки з чипсів.
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів курячого філе;
– 300 грамів печериць;
– 150 грамів твердого сиру;
– 4 яйця;
– 1 банка консервованої кукурудзи;
– 100 грамів оливок;
– 4 – 5 столових ложок майонезу;
– 1 пачка чипсів для декору.
Робимо салат, який сподобається усім: відео
Приготування:
- Відварене куряче філе наріжте й викладіть першим шаром на тарілку.
- Зверху зробіть легку сіточку з майонезу – це допоможе наступним шарам добре триматися.
- Далі викладіть тушковані печериці, розрівняйте їх ложкою.
- Наступним шаром додайте натертий твердий сир і знову злегка змастіть майонезом.
- Потім додайте подрібнений курячий білок, а зверху посипте натертим жовтком.
- Рівномірно розподіліть кукурудзу та додайте оливки, розрізані навпіл.
- По колу викладіть чипси, формуючи гарну "рамку" навколо салату – і подавайте страву до столу.
Як приготувати салат з сухариками?
Цей салат ароматний, хрусткий і дуже ситний – ідеальний варіант для швидкої подачі, інформує TikTok hot.cooko.Така закуска смакує відразу після приготування, але стає ще кращою, коли трохи настоїться.
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів шинки;
– 1 банка консервованої кукурудзи (340 грамів);
– 500 – 800 грамів шампіньйонів;
– 6 столових ложок майонезу;
– 1 чайна ложка соєвого соусу;
– 2 маленькі упаковки сухариків (приблизно 120 грамів);
– 4 зубчики часнику;
– зелена цибуля до смаку;
– перець до смаку.
Салат з сухариками, який всі знають з дитинства: відео приготування
Приготування:
- Гриби та шинку наріжте кубиками, додайте пропущений через прес часник і обсмажте все разом до золотистого кольору.
- Дрібно поріжте зелень і пересипте її у велику миску.
- Туди ж додайте кукурудзу, сухарики, обсмажені гриби з шинкою, подрібнену цибулю.
- Поперчіть і заправте майонезом – перемішайте, щоб інгредієнти рівномірно поєдналися.
- Поставте салат у холодильник приблизно на 2 години – так він настоїться й стане ще смачнішим.
