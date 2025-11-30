Пляцок "Маків цвіт" – це той випадок, коли важко розібратися, що ж вражає більше: його ефектний вигляд чи дивовижний смак. 24 Канал пропонує кожному винести свій вердикт, скориставшись рецептом порталу Cookpad.

До речі Забудете дорогу до кондитерської та магазину: торт не кефірі "все змішали – і в духовку"

Як приготувати пляцок "Маків цвіт"?

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 8

Інгредієнти:

бісквітний корж:

– 3 яйця;

– 300 грамів цукру;

– 280 мілілітрів молока;

– 280 грамів борошна;

– 120 мілілітрів олії;

– 1,5 чайної ложки соди;

– пів чайної ложки червоного барвника;

крем:

– 1 кілограм вершкового сиру;

– 300 грамів вершкового масла;

– 20 мілілітрів коньяку (за бажанням);

– 280 грамів цукрової пудри;

листковий корж:

– 900 грамів листково-дріжджового тіста;

– 400 грамів вишні;

– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;

начинка:

– 250 грамів маку.

Як приготувати пляцок "Маків цвіт": дивіться відео

Приготування:

Половину тіста трохи розкачайте, але не надто тонко, просто щоб стало податливим. Розподіліть по ньому вишні й легенько присипте кукурудзяним крохмалем, щоб начинка не пустила зайвий сік. Накрийте другим шматком тіста, його теж варто злегка розкачати. Краї притисніть виделкою, але робіть це делікатно, щоб не прорвати нижній шар. Випікайте при 180 градусів до золотистої готовності. Тепер бісквіт. Яйця збийте з цукром до світлої, пишної маси — це займає 3 – 5 хвилин. Додайте інші інгредієнти й обережно перемішайте на мінімальній швидкості або силіконовою лопаткою. Поділіть тісто на три частини. Кожен корж має бути тоненьким, приблизно 0,5 сантиметра. Випікайте при 180 градусах 5 – 7 хвилин. Поки корж гарячий, змастіть його маковою начинкою та загорніть у рулет. Так зробіть два рулети, а третій корж залиште плоским. Готуємо крем. Збийте масло з сиром і цукровою пудрою. Долийте коньяк і ще раз коротко перемішайте, щоб усе стало однорідним. Тепер збираємо пляцок: корж із вишнями, шар крему, макові рулети, ще один шар крему, бісквітний корж і останній шар крему. Поставте у холодильник на кілька годин, щоб добре просочився.

Як приготувати ідеальний крем?

Ніжний крем – це основа будь-якого смаколика. Саме тому варто приділити йому особливу увагу, радить портал Przyslij przepis.

Усі інгредієнти для крему обовʼязково повинні бути добре охолодженими та мати високу жирність. А ще не треба збивати крем надто довго, інакше він може стати надто рідким.

Що ще спробувати приготувати?