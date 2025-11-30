Пляцок "Маків цвіт" – це той випадок, коли важко розібратися, що ж вражає більше: його ефектний вигляд чи дивовижний смак. 24 Канал пропонує кожному винести свій вердикт, скориставшись рецептом порталу Cookpad.
Як приготувати пляцок "Маків цвіт"?
- Час: 2 години
- Порцій: 8
Інгредієнти:
бісквітний корж:
– 3 яйця;
– 300 грамів цукру;
– 280 мілілітрів молока;
– 280 грамів борошна;
– 120 мілілітрів олії;
– 1,5 чайної ложки соди;
– пів чайної ложки червоного барвника;
крем:
– 1 кілограм вершкового сиру;
– 300 грамів вершкового масла;
– 20 мілілітрів коньяку (за бажанням);
– 280 грамів цукрової пудри;
листковий корж:
– 900 грамів листково-дріжджового тіста;
– 400 грамів вишні;
– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;
начинка:
– 250 грамів маку.
Як приготувати пляцок "Маків цвіт": дивіться відео
Приготування:
- Половину тіста трохи розкачайте, але не надто тонко, просто щоб стало податливим. Розподіліть по ньому вишні й легенько присипте кукурудзяним крохмалем, щоб начинка не пустила зайвий сік.
- Накрийте другим шматком тіста, його теж варто злегка розкачати.
- Краї притисніть виделкою, але робіть це делікатно, щоб не прорвати нижній шар. Випікайте при 180 градусів до золотистої готовності.
- Тепер бісквіт. Яйця збийте з цукром до світлої, пишної маси — це займає 3 – 5 хвилин.
- Додайте інші інгредієнти й обережно перемішайте на мінімальній швидкості або силіконовою лопаткою.
- Поділіть тісто на три частини. Кожен корж має бути тоненьким, приблизно 0,5 сантиметра. Випікайте при 180 градусах 5 – 7 хвилин.
- Поки корж гарячий, змастіть його маковою начинкою та загорніть у рулет. Так зробіть два рулети, а третій корж залиште плоским.
- Готуємо крем. Збийте масло з сиром і цукровою пудрою. Долийте коньяк і ще раз коротко перемішайте, щоб усе стало однорідним.
- Тепер збираємо пляцок: корж із вишнями, шар крему, макові рулети, ще один шар крему, бісквітний корж і останній шар крему.
- Поставте у холодильник на кілька годин, щоб добре просочився.
Як приготувати ідеальний крем?
Ніжний крем – це основа будь-якого смаколика. Саме тому варто приділити йому особливу увагу, радить портал Przyslij przepis.
Усі інгредієнти для крему обовʼязково повинні бути добре охолодженими та мати високу жирність. А ще не треба збивати крем надто довго, інакше він може стати надто рідким.
