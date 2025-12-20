Кількість страв на столі є символічною – їх має бути рівно 12, за числом апостолів Ісуса Христа та місяців року. В давнину вірили, що кожна страва має своє значення, інформує 24 Канал з посиланням на SHUBA.
Які страви мають бути на столі у Святвечір?
Усі страви на Святвечір мають бути пісними, без м’яса й молочних продуктів. Традиційний перелік може дещо відрізнятися залежно від регіону, але найчастіше на кожному столі є:
- Кутя – головна і перша страва Святвечора. Вона символізує безперервність життя, зв’язок поколінь і пам’ять про померлих родичів. Саме з куті починають вечерю, і нею ж часто завершують різдвяні обряди.
- Узвар із сушених фруктів вважається напоєм добробуту. Він символізує чистоту, оновлення та здоров’я. Узвар п’ють протягом усієї вечері, вірячи, що він очищає тіло й думки перед Різдвом.
- Борщ – це символ домашнього тепла й стабільності. Адже у кожної родини був свій рецепт, що передавався з покоління в покоління.
- Вареники вважалися символом ситості та щастя в домі. У народних уявленнях їхня форма нагадувала місяць – знак достатку. Чим більше вареників на столі, тим багатшим мав бути рік.
- Голубці – про гармонію в родині, взаєморозуміння та спокій. Начинка, загорнута в капустяне листя, символізує захист і турботу.
- Риба – один із найдавніших символів християнства. Вона уособлює віру, очищення та духовне відродження.
- Бобові символізують витривалість, довголіття та відновлення. Зернини, що розм’якшуються під час варіння, у народі асоціювалися з воскресінням і надією.
- Капуста в українській традиції є символом працьовитості та стабільності.
- Гриби вважалися даром лісу, тому символізували єдність людини з природним світом. Їхній насичений смак додавав святковості пісному столу.
- Каша із зерна символізує урожай, добробут і продовження роду. Чим густішою була каша, тим багатшим очікували наступний рік.
- Пампушки уособлюють радість Різдва та завершення посту. Випічка означає достаток у домі та щирі побажання щастя всім, хто сяде за святковий стіл.
- Хліб – сакральний символ життя, праці та Божого благословення. Калач із переплетених смужок тіста означає вічність і єдність родини. Його ставили в центрі столу як знак подяки за прожитий рік.
Кожна страва має своє значення / Фото Depositphotos
Нижче на вас чекають три перевірені рецепти ключових страв Святвечора, які найчастіше вважають обов’язковими – куті, вареників та борщу.
Кутя – головна страва Святвечора
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 250 грамів пшениці;
– 100 грамів маку;
– 100 грамів волоських горіхів;
– 3 – 4 столові ложки меду;
– 1 літр води.
Приготування:
- Промийте пшеницю та замочіть її на ніч у холодній воді. Наступного дня злийте воду, залийте свіжою й варіть до м’якості – зерно має бути цілим, але добре розвареним.
- Мак залийте окропом, дайте настоятися 20 хвилин, потім ретельно розітріть у макітрі або перебийте блендером до появи "молочка".
- Горіхи подрібніть ножем або злегка підсушіть і поламайте руками.
- З’єднайте пшеницю, мак і горіхи, додайте мед до смаку і ретельно перемішайте. За потреби долийте трохи теплої кип’яченої води, щоб кутя була соковитою.
Кутя – головна страва Святвечора / Фото Depositphotos
Пісний борщ з грибами
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 буряки;
– 1 морква;
– 1 цибулина;
– 3 картоплини;
– 150 грамів сушених грибів;
– 2 столові ложки томатної пасти;
– 2 столові ложки олії;
– 2 лаврові листки;
– сіль та чорний перець до смаку;
– 2 літри води.
Приготування:
- Сушені гриби промийте й замочіть у теплій воді на 1 – 2 години, після чого відваріть до готовності. Грибний відвар збережіть.
- Буряк натріть на тертці, злегка обсмажте на олії, додайте томатну пасту й тушіть кілька хвилин.
- У каструлі закип’ятіть грибний відвар, додайте нарізану картоплю, моркву та цибулю. Варіть до м’якості овочів.
- Додайте буряк, нарізані гриби, лавровий лист, сіль і перець. Варіть ще 10 хвилин і дайте борщу настоятися.
Пісний борщ обовʼязково має бути на столі / Фото Depositphotos
Вареники з картоплею
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти для тіста:
– 500 грамів пшеничного борошна;
– 250 мілілітрів теплої води;
– 1 столова ложка олії;
– 0,5 чайної ложки солі.
Для начинки:
– 5 картоплин;
– 1 цибулина;
– 2 столові ложки олії;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Замісіть м’яке еластичне тісто з борошна, води, солі та олії. Накрийте рушником і залиште "відпочити" на 20 хвилин.
- Картоплю відваріть і зробіть пюре. Цибулю дрібно наріжте й обсмажте до золотистості, додайте до картоплі, посоліть і поперчіть.
- Розкачайте тісто, виріжте кружальця, викладіть начинку й ретельно защипніть краї.
- Варіть вареники у підсоленій воді 3 – 4 хвилини після спливання. Подавайте гарячими, поливши ароматною олією.
