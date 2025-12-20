Кількість страв на столі є символічною – їх має бути рівно 12, за числом апостолів Ісуса Христа та місяців року. В давнину вірили, що кожна страва має своє значення, інформує 24 Канал з посиланням на SHUBA.

Які страви мають бути на столі у Святвечір?

Усі страви на Святвечір мають бути пісними, без м’яса й молочних продуктів. Традиційний перелік може дещо відрізнятися залежно від регіону, але найчастіше на кожному столі є:

  1. Кутя – головна і перша страва Святвечора. Вона символізує безперервність життя, зв’язок поколінь і пам’ять про померлих родичів. Саме з куті починають вечерю, і нею ж часто завершують різдвяні обряди.
  2. Узвар із сушених фруктів вважається напоєм добробуту. Він символізує чистоту, оновлення та здоров’я. Узвар п’ють протягом усієї вечері, вірячи, що він очищає тіло й думки перед Різдвом.
  3. Борщ – це символ домашнього тепла й стабільності. Адже у кожної родини був свій рецепт, що передавався з покоління в покоління.
  4. Вареники вважалися символом ситості та щастя в домі. У народних уявленнях їхня форма нагадувала місяць – знак достатку. Чим більше вареників на столі, тим багатшим мав бути рік.
  5. Голубці – про гармонію в родині, взаєморозуміння та спокій. Начинка, загорнута в капустяне листя, символізує захист і турботу.
  6. Риба – один із найдавніших символів християнства. Вона уособлює віру, очищення та духовне відродження.
  7. Бобові символізують витривалість, довголіття та відновлення. Зернини, що розм’якшуються під час варіння, у народі асоціювалися з воскресінням і надією.
  8. Капуста в українській традиції є символом працьовитості та стабільності.
  9. Гриби вважалися даром лісу, тому символізували єдність людини з природним світом. Їхній насичений смак додавав святковості пісному столу.
  10. Каша із зерна символізує урожай, добробут і продовження роду. Чим густішою була каша, тим багатшим очікували наступний рік.
  11. Пампушки уособлюють радість Різдва та завершення посту. Випічка означає достаток у домі та щирі побажання щастя всім, хто сяде за святковий стіл.
  12. Хліб – сакральний символ життя, праці та Божого благословення. Калач із переплетених смужок тіста означає вічність і єдність родини. Його ставили в центрі столу як знак подяки за прожитий рік.

Кожна страва має своє значення / Фото Depositphotos

Нижче на вас чекають три перевірені рецепти ключових страв Святвечора, які найчастіше вважають обов’язковими – куті, вареників та борщу.

Кутя – головна страва Святвечора

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 250 грамів пшениці;
– 100 грамів маку;
– 100 грамів волоських горіхів;
– 3 – 4 столові ложки меду;
– 1 літр води.

Приготування:

  1. Промийте пшеницю та замочіть її на ніч у холодній воді. Наступного дня злийте воду, залийте свіжою й варіть до м’якості – зерно має бути цілим, але добре розвареним.
  2. Мак залийте окропом, дайте настоятися 20 хвилин, потім ретельно розітріть у макітрі або перебийте блендером до появи "молочка".
  3. Горіхи подрібніть ножем або злегка підсушіть і поламайте руками.
  4. З’єднайте пшеницю, мак і горіхи, додайте мед до смаку і ретельно перемішайте. За потреби долийте трохи теплої кип’яченої води, щоб кутя була соковитою.

Кутя – головна страва Святвечора / Фото Depositphotos

Пісний борщ з грибами

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 буряки;
– 1 морква;
– 1 цибулина;
– 3 картоплини;
– 150 грамів сушених грибів;
– 2 столові ложки томатної пасти;
– 2 столові ложки олії;
– 2 лаврові листки;
– сіль та чорний перець до смаку;
– 2 літри води.

Приготування:

  1. Сушені гриби промийте й замочіть у теплій воді на 1 – 2 години, після чого відваріть до готовності. Грибний відвар збережіть.
  2. Буряк натріть на тертці, злегка обсмажте на олії, додайте томатну пасту й тушіть кілька хвилин.
  3. У каструлі закип’ятіть грибний відвар, додайте нарізану картоплю, моркву та цибулю. Варіть до м’якості овочів.
  4. Додайте буряк, нарізані гриби, лавровий лист, сіль і перець. Варіть ще 10 хвилин і дайте борщу настоятися.

Пісний борщ обовʼязково має бути на столі / Фото Depositphotos

Вареники з картоплею

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти для тіста:
– 500 грамів пшеничного борошна;
– 250 мілілітрів теплої води;
– 1 столова ложка олії;
– 0,5 чайної ложки солі.
Для начинки:
– 5 картоплин;
– 1 цибулина;
– 2 столові ложки олії;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Замісіть м’яке еластичне тісто з борошна, води, солі та олії. Накрийте рушником і залиште "відпочити" на 20 хвилин.
  2. Картоплю відваріть і зробіть пюре. Цибулю дрібно наріжте й обсмажте до золотистості, додайте до картоплі, посоліть і поперчіть.
  3. Розкачайте тісто, виріжте кружальця, викладіть начинку й ретельно защипніть краї.
  4. Варіть вареники у підсоленій воді 3 – 4 хвилини після спливання. Подавайте гарячими, поливши ароматною олією.

Чим ще потішити рідних?

