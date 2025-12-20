Кількість страв на столі є символічною – їх має бути рівно 12, за числом апостолів Ісуса Христа та місяців року. В давнину вірили, що кожна страва має своє значення, інформує 24 Канал з посиланням на SHUBA.

Які страви мають бути на столі у Святвечір?

Усі страви на Святвечір мають бути пісними, без м’яса й молочних продуктів. Традиційний перелік може дещо відрізнятися залежно від регіону, але найчастіше на кожному столі є:

Кутя – головна і перша страва Святвечора. Вона символізує безперервність життя, зв’язок поколінь і пам’ять про померлих родичів. Саме з куті починають вечерю, і нею ж часто завершують різдвяні обряди. Узвар із сушених фруктів вважається напоєм добробуту. Він символізує чистоту, оновлення та здоров’я. Узвар п’ють протягом усієї вечері, вірячи, що він очищає тіло й думки перед Різдвом. Борщ – це символ домашнього тепла й стабільності. Адже у кожної родини був свій рецепт, що передавався з покоління в покоління. Вареники вважалися символом ситості та щастя в домі. У народних уявленнях їхня форма нагадувала місяць – знак достатку. Чим більше вареників на столі, тим багатшим мав бути рік. Голубці – про гармонію в родині, взаєморозуміння та спокій. Начинка, загорнута в капустяне листя, символізує захист і турботу. Риба – один із найдавніших символів християнства. Вона уособлює віру, очищення та духовне відродження. Бобові символізують витривалість, довголіття та відновлення. Зернини, що розм’якшуються під час варіння, у народі асоціювалися з воскресінням і надією. Капуста в українській традиції є символом працьовитості та стабільності. Гриби вважалися даром лісу, тому символізували єдність людини з природним світом. Їхній насичений смак додавав святковості пісному столу. Каша із зерна символізує урожай, добробут і продовження роду. Чим густішою була каша, тим багатшим очікували наступний рік. Пампушки уособлюють радість Різдва та завершення посту. Випічка означає достаток у домі та щирі побажання щастя всім, хто сяде за святковий стіл. Хліб – сакральний символ життя, праці та Божого благословення. Калач із переплетених смужок тіста означає вічність і єдність родини. Його ставили в центрі столу як знак подяки за прожитий рік.

Кожна страва має своє значення / Фото Depositphotos

Нижче на вас чекають три перевірені рецепти ключових страв Святвечора, які найчастіше вважають обов’язковими – куті, вареників та борщу.

Кутя – головна страва Святвечора

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів пшениці;

– 100 грамів маку;

– 100 грамів волоських горіхів;

– 3 – 4 столові ложки меду;

– 1 літр води.

Приготування:

Промийте пшеницю та замочіть її на ніч у холодній воді. Наступного дня злийте воду, залийте свіжою й варіть до м’якості – зерно має бути цілим, але добре розвареним. Мак залийте окропом, дайте настоятися 20 хвилин, потім ретельно розітріть у макітрі або перебийте блендером до появи "молочка". Горіхи подрібніть ножем або злегка підсушіть і поламайте руками. З’єднайте пшеницю, мак і горіхи, додайте мед до смаку і ретельно перемішайте. За потреби долийте трохи теплої кип’яченої води, щоб кутя була соковитою.

Кутя – головна страва Святвечора / Фото Depositphotos

Пісний борщ з грибами

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 буряки;

– 1 морква;

– 1 цибулина;

– 3 картоплини;

– 150 грамів сушених грибів;

– 2 столові ложки томатної пасти;

– 2 столові ложки олії;

– 2 лаврові листки;

– сіль та чорний перець до смаку;

– 2 літри води.

Приготування:

Сушені гриби промийте й замочіть у теплій воді на 1 – 2 години, після чого відваріть до готовності. Грибний відвар збережіть. Буряк натріть на тертці, злегка обсмажте на олії, додайте томатну пасту й тушіть кілька хвилин. У каструлі закип’ятіть грибний відвар, додайте нарізану картоплю, моркву та цибулю. Варіть до м’якості овочів. Додайте буряк, нарізані гриби, лавровий лист, сіль і перець. Варіть ще 10 хвилин і дайте борщу настоятися.

Пісний борщ обовʼязково має бути на столі / Фото Depositphotos

Вареники з картоплею

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти для тіста:

– 500 грамів пшеничного борошна;

– 250 мілілітрів теплої води;

– 1 столова ложка олії;

– 0,5 чайної ложки солі.

Для начинки:

– 5 картоплин;

– 1 цибулина;

– 2 столові ложки олії;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Замісіть м’яке еластичне тісто з борошна, води, солі та олії. Накрийте рушником і залиште "відпочити" на 20 хвилин. Картоплю відваріть і зробіть пюре. Цибулю дрібно наріжте й обсмажте до золотистості, додайте до картоплі, посоліть і поперчіть. Розкачайте тісто, виріжте кружальця, викладіть начинку й ретельно защипніть краї. Варіть вареники у підсоленій воді 3 – 4 хвилини після спливання. Подавайте гарячими, поливши ароматною олією.

Чим ще потішити рідних?