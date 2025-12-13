Редакція 24 Каналу підготувала добірку з п’яти найкращих салатів, що легко готуються, мають ефектний вигляд і смакують так, що гості проситимуть рецепт.

Святковий салат із куркою, ананасом і сиром

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 300 грамів курячого філе;
– 200 грамів консервованого ананаса;
– 150 грамів твердого сиру;
– 50 грамів волоських горіхів;
– 3 столові ложки майонезу або йогурту;
– сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Відваріть курку, охолодіть і наріжте кубиками.
  2. Ананас подрібніть, сир натріть, а горіхи підсушіть на пательні.
  3. Змішайте всі інгредієнти, посоліть, поперчіть до смаку й заправте майонезом.

Салат "Зимова шубка" з лососем

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 200 грамів слабосолоного лосося;
– 2 варені буряки;
– 2 варені картоплини;
– 3 яйця;
– 150 грамів майонезу;
– 1 столова ложка лимонного соку.

Приготування:

  1. Натріть відварені овочі на грубій тертці. Лосось поріжте шматочками.
  2. Відваріть яйця круто, почистьте та натріть на грубій терці.
  3. Викладіть салат шарами: картопля, риба, яйця, буряк. Кожен шар змащуйте майонезом, а буряк збризніть лимонним соком.

Оновлена "Шуба" виходить легшою та більш витонченою, ніж традиційна / Фото SHUBA

Салат із яловичиною, руколою та грушами

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 250 грамів відвареної яловичини;
– 70 грамів руколи;
– 1 груша;
– 50 грамів твердого сиру;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 столова ложка бальзамічного оцту.

Приготування:

  1. Наріжте яловичину тонкими смужками.
  2. Грушу поріжте скибками, а сир – пластинками.
  3. Змішайте яловичину, грушу та сир з руколою, полийте олією та бальзамічним оцтом.

Новорічний салат із креветками та авокадо

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 250 грамів очищених креветок;
– 1 авокадо;
– 1 огірок;
– 100 грамів листя салату;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Креветки підсмажте 2 хвилини на олії або відваріть.
  2. Авокадо й огірок наріжте кубиками, скропіть лимоном.
  3. Змішайте все з салатними листками та заправте олією.

Цей салат – легкий, свіжий та дуже святковий / Фото Depositphotos

"Сніжинка" з куркою, грибами та сиром

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 300 грамів курячого філе;
– 200 грамів печериць;
– 1 цибулина;
– 3 яйця;
– 120 грамів сиру;
– 120 грамів майонезу;
– сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Відваріть курку, подрібніть її довільними шматочками.
  2. Гриби обсмажте з подрібненою цибулею. Яйця та сир натріть.
  3. Викладайте салат шарами: курка, гриби, яйця, сир. Кожен шар змащуйте майонезом.

