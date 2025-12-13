Редакція 24 Каналу підготувала добірку з п’яти найкращих салатів, що легко готуються, мають ефектний вигляд і смакують так, що гості проситимуть рецепт.

Святковий салат із куркою, ананасом і сиром

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів курячого філе;

– 200 грамів консервованого ананаса;

– 150 грамів твердого сиру;

– 50 грамів волоських горіхів;

– 3 столові ложки майонезу або йогурту;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Відваріть курку, охолодіть і наріжте кубиками. Ананас подрібніть, сир натріть, а горіхи підсушіть на пательні. Змішайте всі інгредієнти, посоліть, поперчіть до смаку й заправте майонезом.

Салат "Зимова шубка" з лососем

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів слабосолоного лосося;

– 2 варені буряки;

– 2 варені картоплини;

– 3 яйця;

– 150 грамів майонезу;

– 1 столова ложка лимонного соку.

Приготування:

Натріть відварені овочі на грубій тертці. Лосось поріжте шматочками. Відваріть яйця круто, почистьте та натріть на грубій терці. Викладіть салат шарами: картопля, риба, яйця, буряк. Кожен шар змащуйте майонезом, а буряк збризніть лимонним соком.

Оновлена "Шуба" виходить легшою та більш витонченою, ніж традиційна / Фото SHUBA

Салат із яловичиною, руколою та грушами

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 250 грамів відвареної яловичини;

– 70 грамів руколи;

– 1 груша;

– 50 грамів твердого сиру;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 столова ложка бальзамічного оцту.

Приготування:

Наріжте яловичину тонкими смужками. Грушу поріжте скибками, а сир – пластинками. Змішайте яловичину, грушу та сир з руколою, полийте олією та бальзамічним оцтом.

Новорічний салат із креветками та авокадо

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів очищених креветок;

– 1 авокадо;

– 1 огірок;

– 100 грамів листя салату;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Креветки підсмажте 2 хвилини на олії або відваріть. Авокадо й огірок наріжте кубиками, скропіть лимоном. Змішайте все з салатними листками та заправте олією.

Цей салат – легкий, свіжий та дуже святковий / Фото Depositphotos

"Сніжинка" з куркою, грибами та сиром

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів курячого філе;

– 200 грамів печериць;

– 1 цибулина;

– 3 яйця;

– 120 грамів сиру;

– 120 грамів майонезу;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Відваріть курку, подрібніть її довільними шматочками. Гриби обсмажте з подрібненою цибулею. Яйця та сир натріть. Викладайте салат шарами: курка, гриби, яйця, сир. Кожен шар змащуйте майонезом.

