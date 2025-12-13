Редакція 24 Каналу підготувала добірку з п’яти найкращих салатів, що легко готуються, мають ефектний вигляд і смакують так, що гості проситимуть рецепт.
Святковий салат із куркою, ананасом і сиром
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів курячого філе;
– 200 грамів консервованого ананаса;
– 150 грамів твердого сиру;
– 50 грамів волоських горіхів;
– 3 столові ложки майонезу або йогурту;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Відваріть курку, охолодіть і наріжте кубиками.
- Ананас подрібніть, сир натріть, а горіхи підсушіть на пательні.
- Змішайте всі інгредієнти, посоліть, поперчіть до смаку й заправте майонезом.
Салат "Зимова шубка" з лососем
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів слабосолоного лосося;
– 2 варені буряки;
– 2 варені картоплини;
– 3 яйця;
– 150 грамів майонезу;
– 1 столова ложка лимонного соку.
Приготування:
- Натріть відварені овочі на грубій тертці. Лосось поріжте шматочками.
- Відваріть яйця круто, почистьте та натріть на грубій терці.
- Викладіть салат шарами: картопля, риба, яйця, буряк. Кожен шар змащуйте майонезом, а буряк збризніть лимонним соком.
Оновлена "Шуба" виходить легшою та більш витонченою, ніж традиційна / Фото SHUBA
Салат із яловичиною, руколою та грушами
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 250 грамів відвареної яловичини;
– 70 грамів руколи;
– 1 груша;
– 50 грамів твердого сиру;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 столова ложка бальзамічного оцту.
Приготування:
- Наріжте яловичину тонкими смужками.
- Грушу поріжте скибками, а сир – пластинками.
- Змішайте яловичину, грушу та сир з руколою, полийте олією та бальзамічним оцтом.
Новорічний салат із креветками та авокадо
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 250 грамів очищених креветок;
– 1 авокадо;
– 1 огірок;
– 100 грамів листя салату;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Креветки підсмажте 2 хвилини на олії або відваріть.
- Авокадо й огірок наріжте кубиками, скропіть лимоном.
- Змішайте все з салатними листками та заправте олією.
Цей салат – легкий, свіжий та дуже святковий / Фото Depositphotos
"Сніжинка" з куркою, грибами та сиром
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів курячого філе;
– 200 грамів печериць;
– 1 цибулина;
– 3 яйця;
– 120 грамів сиру;
– 120 грамів майонезу;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Відваріть курку, подрібніть її довільними шматочками.
- Гриби обсмажте з подрібненою цибулею. Яйця та сир натріть.
- Викладайте салат шарами: курка, гриби, яйця, сир. Кожен шар змащуйте майонезом.
