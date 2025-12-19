Тепла печінка, хрумкі овочі та легка кисло-солодка заправка перетворюють цей салат на феєрію смаку, інформує 24 Канал з посиланням на Smaker. Його зручно готувати та для сімейної вечері, і для гостей на свято.
Як приготувати салат з печінки?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів курячої печінки;
– 3 яйця;
– 120 грамів цибулі;
– 200 грамів червоного перцю;
– салат айсберг;
– 200 грамів зеленої квасолі;
– 3 невеликі помідори;
– сіль;
– чорний перець;
– гранульований часник або 1 зубчик часнику;
– 45 мілілітрів оливкової олії;
– 15 грамів гірчиці;
– 15 грамів меду;
– приблизно 15 грамів бальзамічного оцту або лимонного соку.
Приготування:
- Курячу печінку очищають від плівок і мембран, пательню добре розігрівають, додають частину оливкової олії та подрібнений часник, після чого обсмажують печінку по 5 – 8 хвилин з кожного боку, приправляючи сіллю й перцем, і відкладають її на кілька хвилин.
- Яйця варять у підсоленій воді до готовності, щоб шкаралупа легко знімалася, потім охолоджують, очищають і нарізають часточками.
- Зелену квасолю обрізають, ріжуть на кілька сантиметрів і відварюють у киплячій воді близько 5 хвилин, не доводячи до м’якості.
- Помідори нарізають четвертинками, салат айсберг ретельно миють і нарізають довільними шматками. У велику миску викладають овочі та печінку, не додаючи заправку одразу.
- В окремій посудині з’єднують оливкову олію, гірчицю, мед, бальзамічний оцет або лимонний сік, сіль і перець, добре перемішують, після чого поливають салат уже перед подачею.
- Готову страву перекладають на тарілку, доповнюють скибочками яйця та коригують пропорції до смаку.
Як позбутися гіркоти у печінці?
Замочіть печінку в молоці за годину до приготування, щоб позбутися гіркоти та різкого смаку, інформує All recipes. Під час приготування якомога менше перевертайте печінку та не пересмажуйте.
Краще трішки зменшити вогонь і продовжити час приготування – пересмажена печінка навряд чи подарує гарні емоції.
