Тепла печінка, хрумкі овочі та легка кисло-солодка заправка перетворюють цей салат на феєрію смаку, інформує 24 Канал з посиланням на Smaker. Його зручно готувати та для сімейної вечері, і для гостей на свято.

Як приготувати салат з печінки?

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів курячої печінки;

– 3 яйця;

– 120 грамів цибулі;

– 200 грамів червоного перцю;

– салат айсберг;

– 200 грамів зеленої квасолі;

– 3 невеликі помідори;

– сіль;

– чорний перець;

– гранульований часник або 1 зубчик часнику;

– 45 мілілітрів оливкової олії;

– 15 грамів гірчиці;

– 15 грамів меду;

– приблизно 15 грамів бальзамічного оцту або лимонного соку.

Неймовірна страва



Приготування:

Курячу печінку очищають від плівок і мембран, пательню добре розігрівають, додають частину оливкової олії та подрібнений часник, після чого обсмажують печінку по 5 – 8 хвилин з кожного боку, приправляючи сіллю й перцем, і відкладають її на кілька хвилин. Яйця варять у підсоленій воді до готовності, щоб шкаралупа легко знімалася, потім охолоджують, очищають і нарізають часточками. Зелену квасолю обрізають, ріжуть на кілька сантиметрів і відварюють у киплячій воді близько 5 хвилин, не доводячи до м’якості. Помідори нарізають четвертинками, салат айсберг ретельно миють і нарізають довільними шматками. У велику миску викладають овочі та печінку, не додаючи заправку одразу. В окремій посудині з’єднують оливкову олію, гірчицю, мед, бальзамічний оцет або лимонний сік, сіль і перець, добре перемішують, після чого поливають салат уже перед подачею. Готову страву перекладають на тарілку, доповнюють скибочками яйця та коригують пропорції до смаку.

Як позбутися гіркоти у печінці?

Замочіть печінку в молоці за годину до приготування, щоб позбутися гіркоти та різкого смаку, інформує All recipes. Під час приготування якомога менше перевертайте печінку та не пересмажуйте.

Краще трішки зменшити вогонь і продовжити час приготування – пересмажена печінка навряд чи подарує гарні емоції.

Що ще приготувати?