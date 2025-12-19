Для солоних начинок використовуйте мінімум цукру, а для солодких – трохи збільште його кількість. Цей рецепт є базовим і підійде для будь-яких варіантів, інформує 24 Канал з посиланням на SHUBA.

Як приготувати тарталетки

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 10

Інгредієнти:

– 200 грамів пшеничного борошна;

– 120 грамів вершкового масла;

– 1 куряче яйце;

– 2 грами солі;

– 5 грамів цукрової пудри.

Приготування:

Покладіть у миску м’яке вершкове масло, додайте сіль і цукрову пудру. Збийте міксером до утворення дрібної крихти. Вбийте яйце й знову перемішайте до однорідної маси. Порціями всипайте борошно та збивайте, поки інгредієнти не з’єднаються. Замісіть тісто руками, сформуйте кулю, загорніть її в харчову плівку та відправте в холодильник на 20 – 30 хвилин. Розігрійте духовку до 180°C у режимі верх-низ. Розкачайте тісто завтовшки 3 – 4 міліметри і виріжте кружальця трохи більші за розмір формочок. Викладіть тісто у формочки, щільно притискаючи до дна та стінок. Проколіть основу виделкою, щоб тісто не здувалося під час випікання. Випікайте тарталетки 10 – 15 хвилин до рівномірного золотистого кольору. Остудіть перед наповненням начинками.

Чим можна замінити яйця?

Якщо у вашому холодильнику немає яєць, ви цілком можете продовжити приготування. Адже їх можна замінити інгредієнтом, який завжди є в кожного вдома, пише портал Pysznosci.

Мовиться про звичайний крохмаль. Достатньо лише розчинити його в такій самій кількості води та додати до тіста.

