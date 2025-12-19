Для солоних начинок використовуйте мінімум цукру, а для солодких – трохи збільште його кількість. Цей рецепт є базовим і підійде для будь-яких варіантів, інформує 24 Канал з посиланням на SHUBA.
Як приготувати тарталетки
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 10
Інгредієнти:
– 200 грамів пшеничного борошна;
– 120 грамів вершкового масла;
– 1 куряче яйце;
– 2 грами солі;
– 5 грамів цукрової пудри.
Приготування:
- Покладіть у миску м’яке вершкове масло, додайте сіль і цукрову пудру. Збийте міксером до утворення дрібної крихти. Вбийте яйце й знову перемішайте до однорідної маси.
- Порціями всипайте борошно та збивайте, поки інгредієнти не з’єднаються. Замісіть тісто руками, сформуйте кулю, загорніть її в харчову плівку та відправте в холодильник на 20 – 30 хвилин.
- Розігрійте духовку до 180°C у режимі верх-низ. Розкачайте тісто завтовшки 3 – 4 міліметри і виріжте кружальця трохи більші за розмір формочок. Викладіть тісто у формочки, щільно притискаючи до дна та стінок.
- Проколіть основу виделкою, щоб тісто не здувалося під час випікання. Випікайте тарталетки 10 – 15 хвилин до рівномірного золотистого кольору. Остудіть перед наповненням начинками.
Чим можна замінити яйця?
Якщо у вашому холодильнику немає яєць, ви цілком можете продовжити приготування. Адже їх можна замінити інгредієнтом, який завжди є в кожного вдома, пише портал Pysznosci.
Мовиться про звичайний крохмаль. Достатньо лише розчинити його в такій самій кількості води та додати до тіста.
Що ще можна приготувати?
