Буряк та бринза – це ідеальний дует, який буде пасувати навіть на святковому столі. Трішки додаткових акцентів – і ваші близькі будуть у захваті, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad.
Як приготувати святковий салат з буряка та бринзи?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 варений буряк;
– пів пачки суміші зелені;
– 2 помідори;
– 150 грамів бекону;
– 150 грамів бринзи;
– 2 – 3 столові ложки сметани або грецького йогурту;
– 1 чайна ложка гірчиці в зернах;
– сіль та перець до смаку;
– 30 мілілітрів олії;
– 20 грамів твердого сиру.
Яскравий салат без зайвих витрат / Фото Lady in dress
Приготування
- Наріжте бекон і обсмажте його до рум’яності, після чого дайте трохи охолонути.
- На тарілку або в салатник викладіть зелень.
- Помідори наріжте зручними шматочками, буряк очистіть і також наріжте, додайте до зелені.
- Бринзу поріжте кубиками або поламайте руками й викладіть у салат разом із теплим, але не гарячим беконом.
- Для заправки змішайте сметану, олію, гірчицю, сіль і перець.
- За бажанням натріть трохи твердого сиру й додайте до соусу.
- Полийте салат заправкою, обережно перемішайте та подавайте одразу до столу.
Як приготувати буряк для салату?
Варити буряк – довго, що в умовах відключення світла може бути не надто практично. В такому разі буде краще його запекти, радить портал Kuchnia.
Просто наріжте буряк слайсами, полийте оливковою олією, посипте спеціями і відправте запікатися при 180 градусах. Вже через 30 – 40 хвилин можете перевіряти його на готовність.
