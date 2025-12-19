Буряк та бринза – це ідеальний дует, який буде пасувати навіть на святковому столі. Трішки додаткових акцентів – і ваші близькі будуть у захваті, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad.

Як приготувати святковий салат з буряка та бринзи?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 варений буряк;

– пів пачки суміші зелені;

– 2 помідори;

– 150 грамів бекону;

– 150 грамів бринзи;

– 2 – 3 столові ложки сметани або грецького йогурту;

– 1 чайна ложка гірчиці в зернах;

– сіль та перець до смаку;

– 30 мілілітрів олії;

– 20 грамів твердого сиру.

Яскравий салат без зайвих витрат / Фото Lady in dress

Приготування

Наріжте бекон і обсмажте його до рум’яності, після чого дайте трохи охолонути. На тарілку або в салатник викладіть зелень. Помідори наріжте зручними шматочками, буряк очистіть і також наріжте, додайте до зелені. Бринзу поріжте кубиками або поламайте руками й викладіть у салат разом із теплим, але не гарячим беконом. Для заправки змішайте сметану, олію, гірчицю, сіль і перець. За бажанням натріть трохи твердого сиру й додайте до соусу. Полийте салат заправкою, обережно перемішайте та подавайте одразу до столу.

Як приготувати буряк для салату?

Варити буряк – довго, що в умовах відключення світла може бути не надто практично. В такому разі буде краще його запекти, радить портал Kuchnia.

Просто наріжте буряк слайсами, полийте оливковою олією, посипте спеціями і відправте запікатися при 180 градусах. Вже через 30 – 40 хвилин можете перевіряти його на готовність.

