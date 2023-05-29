Салат з редиски та яйця – ідеальний варіант на сніданок чи на перекус

29 травня 2023, 16:15
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Джерело:

Володимир Ярославський

Обожнюєте редиску, але вже не знаєте, що з неї приготувати, аби урізноманітнити щоденний раціон? У нас є цікавий рецепт салату на хліб чи до гарніру.

Редиска вже продається за доступною ціною на ринку та у магазинах, але що ж з неї приготувати? Пропонуємо рецепт салату з відвареними яйцями.

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Також відмінним доповненням до салату буде власноруч приготований майонез, який не тільки смачніший за магазинний, але й корисніший.

Салат з редиски і яйця

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Ретельно миємо редиску, зрізаємо хвостики та ще раз промиваємо водою від бруду.
  • Відварюємо яйця у підсоленій воді до готовності, 6 – 7 хвилин.
  • Відварені яйця охолоджуємо у воді, очищаємо від шкарлупи та натираємо на грубій тертці.
  • Редиску натираємо на грубій тертці та додаємо до яєць. Зелену цибульку нарізаємо та висипаємо до яєць.
  • Заправляємо салат спеціями та майонезом і перемішуємо.

 Смачного!

А щоб салат смакував справді відмінно, пропонуємо приготувати домашній майонез ща лічені хвилини.

Рецепт домашнього майонезу

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 400 – 500 грамів

Приготування:

  • У глибоку миску вибиваємо жовтки, солимо та додаємо цукор, гірчицю та перець – збиваємо в піну вінчиком.
  • Тоненькою цівкою вливаємо олію до яєчної маси та вимішуємо.
  • Коли маса загусла, вливаємо сік лимона, воду та продовжуємо вимішувати.
  • Спробуйте майонез, якщо потрібно додайте ще солі або цукру.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак